"Креативні": ректор КПІ похвалив студентів, які встановили приховану камеру в жіночій душовій

Ректор КПІ Михайло Згуровський / УНІАН

Ректор Київського політехнічного інституту Михайло Згуровський дивно відреагував на інцидент з прихованою камерою в жіночій душовій. На це він відповів, що у виші креативні студенти.

"Креативні у нас студенти", – ректор КПІ лише однією фразою прокоментував ситуацію та відразу перейшов до іншої теми. Водночас у студмістечку вишу кажуть, що за розслідування інциденту взялися служба охорони та безпеки вишу та поліція.

Надалі вже поліція буде приймати рішення про подальшу долю цього студента, який встановив систему відеоспостереження в жіночій душовій, – сказав директор студмістечка Олександр Іщенко.

Що відомо про інцидент з прихованою камерою

Камеру відеоспостереження помітили ввечері 28 жовтня в душі жіночого гуртожитку №7. Її встановив студент другого курсу.

За цей час він встиг записати кілька відео. Невідомо, на які сайти ці записи пішли, та чи були дівчатка повнолітніми.

Завідувачка гуртожитку, яка спочатку обіцяла тримати справу на контролі, закликає дівчат, охочих написати колективну заяву, "вгамуватися". На її думку, вимагати покарання для порушника – це булінг.

У підсумку почали досудове розслідування за статтею про порушення недоторканності приватного життя. Санкція статті передбачає обмеження волі до 3 років.

Реклама

читайте такожНе відпрацював 3 роки: український студент виплатить понад 120 тисяч гривень університету в Тернополі

Раніше Главред писав, що студентів з Національного медичного університету імені Богомольця в Києві змушують вакцинуватися від коронавірусу. Якщо вони цього не зроблять, то у виші не будуть допускати їх на заняття та навіть погрожують відрахувати.

Що показово, якщо у студентів немає щеплення, то вони повинні показати ПЛР-тест, проте він повинен бути свіжим. А це означає, що здавати його треба кожні 3 дні. Молодим людям сказали, що якщо буде 25% пропусків лекцій – їх будуть просто відраховувати. Можна заплатити і повторно пройти курс, але для цього вимагають все ті ж сертифікати про вакцинацію.

Читайте також: