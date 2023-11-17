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"Була шокована": Павлік здивував дружину першим за сім років сюрпризом

Руслана Заклінська
17 листопада 2023, 18:32
Дружина українського співака Віктора Павліка Катерина Реп'яхова похизувалася символічним подарунком від чоловіка.
'Була шокована': Павлік здивував дружину першим за сім років сюрпризом
Павлік влаштував дружині сюрприз / Колаж: Главред, фото: instagram.com / repyahovakate

На своїй сторінці в Instagram Катерина Реп'яхова розповіла про несподіваний подарунок від чоловіка, співака Віктора Павліка. Цей сюрприз виявився дійсно вражаючим, особливим і дуже рідкісним, оскільки Віктор не часто влаштовує сюрпризи своїй дружині.

"Мені чоловік зробив сюрприз. Подарунок, про який нічого не казав. Це третій сюрприз за вісім років. Останній сюрприз він мені робив 2016 року. Не знаю, що на нього найшло. Але я була приємно шокована", - сказала Катерина.

'Була шокована': Павлік здивував дружину першим за сім років сюрпризом
Подарунок від Віктора Павліка / Фото: instagram.com / repyahovakate

Катерина згадала, що подібний сюрприз від Віктора останнім раз був у 2016 році. Чоловік залишив коробочку з подарунком на комоді і Катерина зрозуміла, що він приготував для неї щось особливе. Сюрприз виявився срібною підвіскою з кулоном у формі серця, де вигравійовано знак нескінченності.

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"Той самий сюрприз від чоловіка. Просто залишив цю коробочку на комоді", - поділилась враженням дружина Павліка.

'Була шокована': Павлік здивував дружину першим за сім років сюрпризом
Подарунок від Віктора Павліка / Фото: instagram.com / repyahovakate

Особливість прикраси полягала в тому, що при відкриванні кулона там були дві світлини. На одному кадрі була зображена Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік удвох, а на другому – вже їхній син Михась разом із батьками.

'Була шокована': Павлік здивував дружину першим за сім років сюрпризом
Подарунок від Віктора Павліка / Фото: instagram.com / repyahovakate

Блогерка навіть вже встигла приміряти в подарунок та продемонструвати, як чудово ланцюжок із кулоном виглядає на її шиї. В той же день Катерина вигуляла прикрасу, подаровану чоловіком.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Реп'яхова поділилася життєвим моментом зі своїми фанатами. На фото, яке вона опублікувала, видно яскравий слід від укусу на її руці. За словами Катерини, цей слід - результат реакції її маленького сина, який став категорично відмовлятися ходити самостійно і образився на відмову мами взяти його на руки.

Також дружина Павліка розповіла як бореться із затримкою мовлення сина. Подружжя звернулось до фахівців, які розробили комплексне лікування для дитини.

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шоу-бізнес Віктор Павлик Катерина Репяхова
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