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ТОП-10 найкращих телесеріалів 2021 року

6 грудня 2021, 17:21

Ідеальний список для тих, кому здається, що він подивився абсолютно все.

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Рейтинг кращих серіалів в 2021 році / imdb.com

Інтернет-ресурс Metacritic склав рейтинг кращих телесеріалів в 2021 році на думку критиків. Творці цього списку спиралися на кількість згадок серіалів в коментарях кінокритиків і у всьому Інтернет-просторі в цілому.

Отже, в золоту десятку увійшли наступні серіали:

1. Спадщина (Succession; 2018 - н. в.)

Американський сатиричний комедійно-драматичний телесеріал про вигадану сім'ю медіамагнатів на прізвище Рой, їх життя, нещастя, інтриги і боротьбу за місце під сонцем.

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Спадщина (Succession; 2018 - н. в.) / imdb.com

2. Хитрощі (Hacks; 2021-н. в.)

Дебора Венс - старіюча стенд-ап комедіантка, яку хочуть позбавити роботи тому що вона більше не в тренді. Їй на допомогу приходить молода письменниця Ава, яка також ледь тримається на плаву - її кар'єра пішла по похилій через один некоректний твіт.

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Хитрощі (Hacks; 2021 - н. в.) / imdb.com

3. Підземна залізниця (The Underground Railroad; 2021)

Американський драматичний телесеріал за однойменним романом Колсона Уайтхеда про молоду негритянку Кору, яка втекла з рабства і тепер ховається від мисливця за втікачами в Підземній залізниці.

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Підземна залізниця (The Underground Railroad; 2021) / imdb.com

4. Пси резервації (Reservation Dogs; 2021)

Серіал описує пригоди чотирьох корінних американців, підлітків, які одного разу мріють потрапити до Каліфорнії.

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Пси резервації (Reservation Dogs; 2021) / imdb.com

5. Білий лотос (The White Lotus; 2021-н. в.)

Серіал-антологія, кожен сезон якого має спільне місце дії - тропічний курорт Білий Лотос, і загальну сюжетну канву, але різних головних героїв. Група туристів прибуває в Білий Лотос, щоб чудово провести час, але ідилію порушують темні подробиці з життя персоналу і відпочиваючих.

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Білий лотос (The White Lotus; 2021 - н. в.) / imdb.com

6. Мейр з Істтауна (Mare of Easttown; 2021)

Кримінальна драма про детектива поліції Мейр Шиен, яка розслідує вбивство неповнолітньої дівчини в крихітному сонному містечку, при цьому всіляко намагаючись врятувати своє життя від повного краху.

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Мейр з Істтауна (Mare of Easttown; 2021) / imdb.com

7. ВандаВіжен (WandaVision; 2021)

Амеіканський міні-серіал в стилі старих ситкомів, що оповідає про сімейне життя супергероїв з всесвіту Marvel Багряної Відьми і Віжена.

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ВандаВіжен (WandaVision; 2021) / imdb.com

8. Інші двоє (the Other Two; 2019 - н. в.)

Брук і Кері, на частку яких свого часу випала порція слави, намагаються впоратися зі своїми емоціями, пов'язаними з популярністю, що раптово нахлинула ні їх 13-тирічного брата.

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Інші двоє (the Other Two; 2019 - н. в.) / imdb.com

9. Тед Лассо (Ted Lasso; 2020-н. в.)

Спортивний комедійний серіал про талановитого тренера з американського футболу Теда Лассо, який насправді не такий простий, як здається.

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Тед Лассо (Ted Lasso; 2020 - н. в.) / imdb.com

10. Вбивства в одній будівлі (Only Murders in the Building; 2021-н. в.)

Детективна комедія, яка об'єднує трьох головних героїв і їх пристрасть до справжніх злочинів. Після загадкового вбивства їх сусіда, Чарльз-Хейден Севідж, Олівер Патнем і Мейбл Мора вирішують будь-що-будь знайти злочинця. І як слід розважитися.

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Вбивства в одній будівлі (Only Murders in the Building; 2021 - н. в.) / imdb.com

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Раніше був опублікований рейтинг хітів, виконавців, виконавиць і груп, які слухали українці у 2021 році найбільше.

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