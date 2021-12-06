ТОП-10 найкращих телесеріалів 2021 року

Ідеальний список для тих, кому здається, що він подивився абсолютно все.
Інтернет-ресурс Metacritic склав рейтинг кращих телесеріалів в 2021 році на думку критиків. Творці цього списку спиралися на кількість згадок серіалів в коментарях кінокритиків і у всьому Інтернет-просторі в цілому.
Отже, в золоту десятку увійшли наступні серіали:
1. Спадщина (Succession; 2018 - н. в.)
Американський сатиричний комедійно-драматичний телесеріал про вигадану сім'ю медіамагнатів на прізвище Рой, їх життя, нещастя, інтриги і боротьбу за місце під сонцем.
2. Хитрощі (Hacks; 2021-н. в.)
Дебора Венс - старіюча стенд-ап комедіантка, яку хочуть позбавити роботи тому що вона більше не в тренді. Їй на допомогу приходить молода письменниця Ава, яка також ледь тримається на плаву - її кар'єра пішла по похилій через один некоректний твіт.
3. Підземна залізниця (The Underground Railroad; 2021)
Американський драматичний телесеріал за однойменним романом Колсона Уайтхеда про молоду негритянку Кору, яка втекла з рабства і тепер ховається від мисливця за втікачами в Підземній залізниці.
4. Пси резервації (Reservation Dogs; 2021)
Серіал описує пригоди чотирьох корінних американців, підлітків, які одного разу мріють потрапити до Каліфорнії.
5. Білий лотос (The White Lotus; 2021-н. в.)
Серіал-антологія, кожен сезон якого має спільне місце дії - тропічний курорт Білий Лотос, і загальну сюжетну канву, але різних головних героїв. Група туристів прибуває в Білий Лотос, щоб чудово провести час, але ідилію порушують темні подробиці з життя персоналу і відпочиваючих.
6. Мейр з Істтауна (Mare of Easttown; 2021)
Кримінальна драма про детектива поліції Мейр Шиен, яка розслідує вбивство неповнолітньої дівчини в крихітному сонному містечку, при цьому всіляко намагаючись врятувати своє життя від повного краху.
7. ВандаВіжен (WandaVision; 2021)
Амеіканський міні-серіал в стилі старих ситкомів, що оповідає про сімейне життя супергероїв з всесвіту Marvel Багряної Відьми і Віжена.
8. Інші двоє (the Other Two; 2019 - н. в.)
Брук і Кері, на частку яких свого часу випала порція слави, намагаються впоратися зі своїми емоціями, пов'язаними з популярністю, що раптово нахлинула ні їх 13-тирічного брата.
9. Тед Лассо (Ted Lasso; 2020-н. в.)
Спортивний комедійний серіал про талановитого тренера з американського футболу Теда Лассо, який насправді не такий простий, як здається.
10. Вбивства в одній будівлі (Only Murders in the Building; 2021-н. в.)
Детективна комедія, яка об'єднує трьох головних героїв і їх пристрасть до справжніх злочинів. Після загадкового вбивства їх сусіда, Чарльз-Хейден Севідж, Олівер Патнем і Мейбл Мора вирішують будь-що-будь знайти злочинця. І як слід розважитися.
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