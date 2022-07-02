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Як прочистити засмічення у трубах підручними засобами: 3 простих способи

2 липня 2022, 07:10

Ефективно прочистити труби допоможуть три речовини, які точно є у кожного на кухні.

раковина, труба, засор трубы
Як прочистити засмічення у трубах підручними засобами/ скрин, Flickr Media Kinh Bắc

Кому хоч раз доводилося зустрічатися з такою проблемою, як засмічення у раковині, знає, наскільки це може ускладнити виконання звичайних побутових справ. Але, як каже відома приказка, "не такий страшний вовк, як його малюють". Якою б складною не здавалася ця проблема, її досить легко можна вирішити, навіть не розбираючи злив і не викликаючи сантехніка.

Для того, щоб швидко та ефективно прочистити засмічення у трубі, можна скористатися купленими хімічними засобами. Проте є також дієві народні засоби, які допоможуть вирішити проблему. Ще один їхній плюс – потрібні нам речовини-рятівники зазвичай є практично у кожного вдома.

1. Сода з сіллю й окропом

Звичайна сода здатна прочищати засмічення у трубах, при цьому вона не пошкодить їх, якщо вони з пластику.

Потрібно змішати склянку соди, пів стакана солі і засипати таку суміш у мийку. Після цього залити усе окропом і лишити на 20 хвилин. Потім можна влити ще приблизно 1 літр гарячої води.

2. Сода з оцтом

Потрібно засипати у мийку 120-125 г соди, а зверху налити приблизно стільки ж саме оцту. Піна, яка утвориться внаслідок такої реакції, роз’їсть бруд, який перекриває трубу.

3. Лимонна кислота

Потрібно приготувати розчин, у який входитиме 0,5-1,5 л води (кількість використаної води варто варіювати залежно від серйозності ситуації) і лимонна кислота. Кількість лимонної кислоти, які варто взяти, розраховуємо таким чином, щоб на кожних 500 мл води було 20 г кислоти.

Розчин доводимо до кипіння, після чого заливаємо у засмічену трубу. Якщо ж труба пластикова, то розчин спочатку потрібно охолодити упродовж приблизно 10 хвилин, щоб його температура не перевищувала 80 градусів.

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