Гороскоп Таро на сьогодні 22 травня: Близнюкам - кохання, Ракам - економічний успіх

Таро й астрологія допомагають людям розібратися в собі, зрозуміти свій характер і зазирнути в майбутнє.

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Гороскоп Таро на сьогодні / Колаж Главред, фото Pixabay

З давніх-давен Таро й астрологія допомагають людям розібратися в собі, зрозуміти свій характер і зазирнути в майбутнє.

Астрологія показує, що відбувається зовні, а Таро - що всередині. Гороскоп за Таро поєднує ці підходи, даючи змогу побачити, як зовнішні обставини і внутрішні стани переплітаються.

Главред розповість, до чого вам сьогодні готуватися.

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Овен

Карта Таро: Сімка Кубків

Зверніть увагу на те, чого ви хочете, Овен. Сьогодні Сімка Кубків пророкує безліч майбутніх виборів, і один може здатися кращим за інші. Будьте обережні, щоб не робити поспішних висновків про певні ситуації через їхню поверхневу привабливість або багатообіцяючі результати.

Замість цього копайте глибше, шукаючи факти про кожну ситуацію. Вам потрібно буде думати про довгострокову перспективу. Хоча жити сьогоденням - це здорово, не робіть цього сьогодні. Вам потрібен здоровий баланс між вашим розумом і вашою інтуїцією. Не дозволяйте одному стати більшим за інше.

Телець

Карта Таро: Паж Мечів

Дозвольте людям ставити вам запитання. Питання може прийти до вас від людини, яку ви вважаєте наївною, або, можливо, навіть від людини, яку ви не поважаєте. Ви можете вважати їхні запитання зазіханням на ваш авторитет, згідно з Пажем Мечів.

Однак постарайтеся не дозволяти своєму его блокувати процес дослідження і цікавості. Цей день може стати шансом зміцнити стосунки і продемонструвати свої наставницькі здібності.

Запитання - це відкриті двері для розмови. Подивіться, що станеться, якщо ви дозволите процесу розгортатися, не блокуючи його.

Близнюки

Карта Таро: Закохані

Щось незвичайне й унікальне у вас сьогодні приваблює особливого коханця. Ви можете виявити, що людина закохана в вас. Вона може вважати ваші недоліки прекрасними, а ваші найдивніші риси - тим, що вона хоче бачити в людині. Карта Таро Закохані означає рівновагу і гармонію між двома людьми, які зустрічаються і закохуються.

Частина вас може шукати причину не вірити в те, що ви знайшли, але постарайтеся не дозволити собі зайти туди. Заспокойтеся і насолоджуйтеся моментом; дозвольте любові проникнути в найглибші куточки вашого серця.

Рак

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклей

Ти зробив це, Рак. Ти збираєшся досягти важливої позиції, яка буде надійною і безпечною у фінансовому плані.

Дев'ятка Пентаклей символізує економічну стабільність, досягнуту наполегливою працею і наполегливістю. Ця людина - ти, Рак, і ти той, хто принесе у своє життя те, що тобі потрібно.

Якщо ти почуваєшся збентеженим поточними економічними обставинами, не сумуйте! Скоро все налагодиться!

Лев

Карта таро: Вісімка Жезлів

Зверни увагу, Леве, бо тобі приходить дуже особливе повідомлення, і станеться це швидко... так швидко, що ти можеш його пропустити.

Вісімка в Жезлах символізує складну ситуацію, але щойно ти впораєшся з проблемою, ти будеш винагороджений за свої зусилля.

Жезли в таро пов'язані з повітрям і розумом, як повітря, яке рухається швидко і стрімко. Можливо, ти занадто багато думаєш про процес і чуєш від людини, можливо, Близнюка або Діви, що тобі потрібно знати. Не ігноруй те, що ти почуєш сьогодні, і читай між рядків.

Діва

Карта Таро: Дев'ятка Мечів, перевернута

Ви схильні турбуватися, Діва? Сьогоднішні турботи стають основою сили і витривалості. Занадто багато турбуючись, ви вчитеся того, що потрібно дозволяти людям жити своїм життям і відпускати контроль.

Дев'ятка Мечів, коли вона перевернута, є символом миру. Ви знайдете мир, коли зможете примиритися з тим, що кожна людина має жити своїм життям, незалежно від того, чи будуть наслідки не такими, як ви хочете. Це складно, але ви можете це зробити.

Терези

Карта Таро: Двійка Жезлів, перевернута

Ви чекаєте до останньої хвилини, щоб щось спланувати?

Здорово імпровізувати; іноді це здається захоплюючим і вільним, щоб плисти за течією. Але якщо ви знаєте, що у вас намічається щось важливе, не чекайте занадто довго, щоб зробити важливі речі. Ви хочете і повинні записати деталі, щоб бути готовим.

Двійка Жезлів, перевернута, закликає вас бути готовим заздалегідь і надмірно до успішного результату події, якої ви з нетерпінням чекаєте. Прислухайтеся до попередження і приступайте до роботи.

Скорпіон

Карта Таро: Четвірка Кубків

Уникайте негативних людей, Скорпіон, тому що сьогодні їхнє ставлення може позначитися на вас, і у вас немає місця для будь-чого, що відволікає вас від того, щоб бути позитивною силою у світі просто зараз. Занадто багато речей у вашому житті вимагають від вас кращого.

Якщо ви не впевнені, як розпізнати негативну людину, просто послухайте, що вона говорить і коли. Чи завжди її погляди похмурі або зосереджені на темному боці життя, чи вона прагне до позитиву і бачить хороше?

Ви все ще можете бути поруч із людьми, які перебувають у складній емоційній ситуації, але вам не потрібно підживлювати енергію своєю присутністю. Будьте відкриті для дистанціювання, поки атмосфера не покращиться.

Стрілець

Карта Таро: Дурень

Невідомість у житті може лякати, але вона також може бути чарівною і чудовою, тому що це чистий аркуш, який дає змогу вам написати будь-яку історію, яку ви захочете написати. Сьогоднішня карта Таро Дурень - це дозвіл досліджувати світ на своїх умовах.

Так, ви можете чути, як люди кажуть вам не робити те, що ви хочете робити, і добре прислухатися до їхніх порад.

Однак ви не повинні дозволяти цьому контролювати вас. Замість цього слідуйте своєму серцю, будьте мудрими і живіть так, як вважаєте за потрібне сьогодні.

Козеріг

Карта Таро: П'ятірка Кубків

Докорів сумління і жалю можна запобігти в більшості випадків, Козеріг. Вам не доведеться жити в жалю про те, що сталося в минулому, якщо ви будете діяти проактивно щодо свого майбутнього.

П'ятірка Кубків - це попередження про жаль, але це не обов'язково повинно бути пророкуванням, яке збувається. Ви самі вирішуєте, яким буде ваше майбутнє. Коли ви бачите майбутнє і думаєте про наслідки свого вибору, в той момент, коли вам потрібно його зробити, ви можете вибрати вчинки, які, як ви знаєте, важко зробити, але необхідно.

Відокремте себе від его. Виберіть вищу дорогу і зробіть найлюблячіший вчинок, який тільки зможете.

Водолій

Карта Таро: Маг

Прояв здається простим, але це не так просто, як ви можете прочитати в Інтернеті або почути у відео TikTok. Вам потрібно працювати над створенням бажаного результату, який здається недосяжним.

Подумайте про те, щоб спробувати різні методи, щоб творити магію у своєму житті. Не обмежуйтеся постійними роздумами про результат. Робіть те, що робить ваше життя живою мантрою, яка приваблює те, що ви хочете.

Риби

Карта Таро: Лицар Жезлів, перевернута

Одна справа - поставити велику мету, але зовсім інша - неправильно застосувати дію і не влучити в ціль.

Сьогодні прагнете до бажаного, використовуючи логіку і розум. Як дізнатися, чи спрацюють ваші дії? Вивчіть людей, які пробували щось подібне і досягли успіху в минулому.

Якщо історія може повторюватися, то це може бути те, що найкраще підходить вам.

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Що варто враховувати читачеві Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

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