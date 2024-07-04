УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Заплатив за це найвищу ціну": Капранов назвав винного у смерті брата-близнюка

Анна Підгорна
4 липня 2024, 02:20
9
Віталій Капранов визнав, що "помер" разом із Дмитром.
Брати Капранови
Смерть Дмитра Капранова - Віталій Капранов назвав винного / колаж: Главред, фото: facebook.com/KapranovyBraty

У квітні у віці 56 років помер Дмитро Капранов - літератор, публіцист, музикант і громадський діяч. Він помер на руках свого брата-близнюка і найближчого друга та соратника Віталія Капранова.

За висновком медиків смерть Дмитра настала внаслідок зупинки серця. Останніми роками життєво важливий орган підводив діяча, допоки не сталося непоправне.

Утім Віталій, який так і не змирився зі смертю близнюка, упевнений, що у відході Дмитра є цілком конкретний винуватець - і це не проблеми зі здоров'ям. Про це літератор повідомив в інтерв'ю для "Апострофа".

відео дня

Капранов переконаний - Дмитро ще прожив би мінімум кілька років навіть із хворим серцем. Життя в нього забрала країна-окупант зі своєю віроломною війною.

"Я вже заплатив за це найвищу ціну, бо фактично вмер разом із Дмитром. Якби не було війни, він би ще пожив навіть із важкою хворобою. Два роки війни, служба в "Азові", обстріли – це ж усе впливає на здоров'я. Його не напряму вбив Путін. Разом із ним [росіяни] вбили й мене, але здаватися я все одно не збираюся", - каже Віталій Капранов.

Хто такі брати Капранови

Віталій Капранов і Дмитро Капранов (Брати Капранови) - українські видавці, письменники, публіцисти. За даними Вікіпедії, на початку 1990-х років брати Капранови видавали в Москві українську газету "Тинди-Ринди" і журнал української фантастики "Брати".

У 1998 році Капранови переїхали до Києва, вважаючи, що українці повинні жити в Україні. Не зумівши видати свою книгу, вони вирішили самі стати видавцями. Перший книжковий проєкт Капранових - каталог книг українською мовою поштою "Книгоноша". У 2000 році вони організували видавництво "Зелений пес". Першою випущеною книжкою став роман Леоніда Кононовича "Я, зомбі". Крім літературної, видавничої, торговельної та громадської діяльності брати Капранови займаються публіцистикою, друкуючись у різних українських ЗМІ.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше стало відомо, що кохана Дантеса, бізнесвумен і дизайнерка Даша Кацуріна, порушила обіцянку, дану артисту. Вона публічно заговорила про стосунки з ним.

Також українська співачка Христина Соловій висловила думку про свого колегу Артема Пивоварова. Артисти разом записали трек, що залишило Соловій у змішані почуття.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Брати Капранови новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Росія пробуватиме наварити "мангали" на кораблі для захисту від ударів: що відомо

Росія пробуватиме наварити "мангали" на кораблі для захисту від ударів: що відомо

23:16 Україна
Послав ветерана на протезах: в Одесі чоловік прибіг із вибаченнями і знову оскандалився

Послав ветерана на протезах: в Одесі чоловік прибіг із вибаченнями і знову оскандалився

23:13 Україна
Дивом вижило новонароджена дитина: спливли моторошні подробиці удару по Харкову

Дивом вижило новонароджена дитина: спливли моторошні подробиці удару по Харкову

22:14 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Під загрозою 2 області України: РФ змінила тактику для наступу - генерал-розвідник 5709

Під загрозою 2 області України: РФ змінила тактику для наступу - генерал-розвідник

Як у воду канули: куди зникли горобці з вулиць міст - проблема серйозна 4399

Як у воду канули: куди зникли горобці з вулиць міст - проблема серйозна

Росія гримнула дверима і покинула ОБСЄ: що це означає 3614

Росія гримнула дверима і покинула ОБСЄ: що це означає

Війну може припинити один телефонний дзвінок: президент Фінляндії розкрив деталі 2714

Війну може припинити один телефонний дзвінок: президент Фінляндії розкрив деталі

Останні новини

02:40

Мають алергію на найпоширеніші продукти: що не варто давати собакам

02:20

"Заплатив за це найвищу ціну": Капранов назвав винного у смерті брата-близнюка

01:30

Перемир'я і новий формат переговорів з РФ: експерт назвав імовірних посередників

00:03

На межі розлучення: російський шоумен повідомив про проблеми Пугачової та Галкіна

03 липня, середа
23:40

"Нам потрібно розійтися": Маша Єфросиніна розповіла про доленосну розмову з чоловіком

НАТО триматиме Україну "у передбаннику", але щодо війни з Росією в Альянсі сталася зміна – ХараНАТО триматиме Україну «у передбаннику», але щодо війни з Росією в Альянсі сталася зміна – Хара
23:37

Витанцюю цього хлопчика: Чмерковський із дружиною на 9 місяці показав запальні танціВідео

23:16

Росія пробуватиме наварити "мангали" на кораблі для захисту від ударів: що відомо

23:13

Послав ветерана на протезах: в Одесі чоловік прибіг із вибаченнями і знову оскандаливсяВідео

23:09

УЗД і дитина: Ектор Хіменес Браво заінтригував однозначним фото

Реклама
22:37

Вдарить рекордна температура до +40: синоптик попередила про небезпечну погоду

22:14

Дивом вижило новонароджена дитина: спливли моторошні подробиці удару по ХарковуФотоВідео

21:45

США оголосили про новий пакет допомоги Україні: що передають

20:22

Антикорупціонер Шабунін був визнаний непридатним до армії через родимки – матеріали суду

20:20

У Донецьку вибухи: в мережі повідомляють про влучання у склад боєкомплекту окупантів

19:58

Могло бути помстою: OSINT повʼязали приїзд Орбана до Києва з ударом РФ по Дніпру

19:48

Що перша дружина Аффлека думає про його "цирк" із Джей Ло - ЗМІ

19:39

Чоловік виграв у лотерею 2 млн грн: його збагатила дуже дивна звичка

19:32

Графіки вимкнення світла на 4 липня: у які години не буде електроенергії

19:19

Укрзалізниця змінила схему продажу квитків - як тепер купити білет на потяг

19:14

Зливи та грози: українські регіони накриває нова буря

Реклама
19:09

Наталці Денисенко стало погано на знімальному майданчику - що сталося

19:05

Співачка Дуа Ліпа закрутила новий роман: хто її обранець, фото

18:50

Reuters: тільки один кандидат від демократів переміг би Трампа, і це — не Байден

18:50

Про кого кажуть "горобці в голові цвірінькають": мало хто знає правильну відповідьВідео

18:49

Ердоган запропонував Путіну "закласти основу": хоче припинити вогонь в Україні

18:46

ЗСУ вийшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру: в DeepState назвали причину

18:27

Три прикмети 4 липня: що не можна робити в Андріїв день

18:21

Пластичні операції та уколи краси: Настя Каменських зробила зізнання

18:20

Argentem Creek Partners досьє

18:15

Пробний шар до переговорів з РФ: з чим Орбан приїздив до КиєваПогляд

18:02

В Україні значно подорожчає бензин: невтішний прогноз про ціни на АЗС

17:56

"Не підтримаємо перемир’я, яке має на меті капітуляцію України": Шольц зробив гучну заяву

17:51

Як можна зарядити ноутбук без світла: дуже простий, але ефективний спосібВідео

17:28

Графіки вимкнень світла в Україні помʼякшать: названо терміни

17:05

Як у воду канули: куди зникли горобці з вулиць міст - проблема серйознаВідео

17:03

Є 8 головних причин: чому консервовані огірки виходять м'якими і як цього уникнути

17:00

Лідер російської групи закликав співаків їхати на Донбас, щоб пройти "чистилище"

16:49

До Землі наблизився астероїд - яка є загроза

16:46

Під завалами діти: серія вибухів у Харкові, зруйновано будинкиФото

16:44

РФ обрала нові цілі на сході: які міста під загрозою захоплення – експерт

Реклама
16:43

Як зробити, щоб роутер працював від Повербанка: найпростіший спосібВідео

16:07

Росія гримнула дверима і покинула ОБСЄ: що це означає

16:02

"Це не глухий кут": Зеленський допустив новий наступ ЗСУ, але з обмовкою

15:42

"Якщо він знає, як закінчити війну, то хай скаже нам": Зеленський готовий зустрітися з Трампом

15:37

Під удар HIMARS на півдні потрапив російський генерал: у Мережі дізналися деталі прильоту

15:34

Що можна підключити до генератора 3 квт: прилади, які потрібні нам щодня

15:26

Від спеки врятують спеціальні рамки: що це таке та де їх встановили

15:23

У НАТО погодили понад $40 мільярдів на закупівлю зброї для України в 2025 році

15:20

Несподівана причина: чому саме самки комарів кусають людей - що їх приваблює

15:15

Спецоперація "Рибалка": ГУР отримало секретні дані про флот РФ – що відомо

^
Мобілізація в Україні
Як тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працює
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти