"Заплатив за це найвищу ціну": Капранов назвав винного у смерті брата-близнюка

Віталій Капранов визнав, що "помер" разом із Дмитром.

https://glavred.net/stars/zaplatil-vysokuyu-cenu-kapranov-nazval-vinovnogo-v-smerti-brata-blizneca-10578002.html Посилання скопійоване

Смерть Дмитра Капранова - Віталій Капранов назвав винного / колаж: Главред, фото: facebook.com/KapranovyBraty

У квітні у віці 56 років помер Дмитро Капранов - літератор, публіцист, музикант і громадський діяч. Він помер на руках свого брата-близнюка і найближчого друга та соратника Віталія Капранова.

За висновком медиків смерть Дмитра настала внаслідок зупинки серця. Останніми роками життєво важливий орган підводив діяча, допоки не сталося непоправне.

Утім Віталій, який так і не змирився зі смертю близнюка, упевнений, що у відході Дмитра є цілком конкретний винуватець - і це не проблеми зі здоров'ям. Про це літератор повідомив в інтерв'ю для "Апострофа".

відео дня

Капранов переконаний - Дмитро ще прожив би мінімум кілька років навіть із хворим серцем. Життя в нього забрала країна-окупант зі своєю віроломною війною.

"Я вже заплатив за це найвищу ціну, бо фактично вмер разом із Дмитром. Якби не було війни, він би ще пожив навіть із важкою хворобою. Два роки війни, служба в "Азові", обстріли – це ж усе впливає на здоров'я. Його не напряму вбив Путін. Разом із ним [росіяни] вбили й мене, але здаватися я все одно не збираюся", - каже Віталій Капранов.

Хто такі брати Капранови Віталій Капранов і Дмитро Капранов (Брати Капранови) - українські видавці, письменники, публіцисти. За даними Вікіпедії, на початку 1990-х років брати Капранови видавали в Москві українську газету "Тинди-Ринди" і журнал української фантастики "Брати". У 1998 році Капранови переїхали до Києва, вважаючи, що українці повинні жити в Україні. Не зумівши видати свою книгу, вони вирішили самі стати видавцями. Перший книжковий проєкт Капранових - каталог книг українською мовою поштою "Книгоноша". У 2000 році вони організували видавництво "Зелений пес". Першою випущеною книжкою став роман Леоніда Кононовича "Я, зомбі". Крім літературної, видавничої, торговельної та громадської діяльності брати Капранови займаються публіцистикою, друкуючись у різних українських ЗМІ.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше стало відомо, що кохана Дантеса, бізнесвумен і дизайнерка Даша Кацуріна, порушила обіцянку, дану артисту. Вона публічно заговорила про стосунки з ним.

Також українська співачка Христина Соловій висловила думку про свого колегу Артема Пивоварова. Артисти разом записали трек, що залишило Соловій у змішані почуття.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред