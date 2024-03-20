Мама дізналася зі ЗМІ: розкрито причину смерті 52-річного Василя Уткіна

Спортивного коментатора реанімували двічі, але організм відмовився чинити опір.

https://glavred.net/stars/mama-uznala-iz-smi-raskryta-prichina-smerti-52-letnego-vasiliya-utkina-10551494.html Посилання скопійоване

Помер Василь Уткін - причина смерті Василя Уткіна / колаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/realradioutkin

52-річний російський спортивний журналіст і телекоментатор, ведучий, шоумен і актор Василь Уткін вдень 19 березня відчув нездужання і викликав швидку допомогу. Медикам він поскаржився на сухість у роті та задишку. Як повідомляють росЗМІ, на місці йому поставили діагноз - тромбоемболія легеневої артерії, і надали першу допомогу, яка, втім, ефекту не мала.

Тоді коментатора доставили в кардіологічне відділення лікарні ім. Пирогова. Його під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів, медики оцінювали стан Уткіна, як важкий.

О 17:05 за московським часом у шоумена зупинилося серце. Лікарі реанімували і стабілізували стан пацієнта, проте за півгодини зупинка повторилася. Журналіста знову спробували реанімувати, проте безрезультатно. О 18:01 медики констатували смерть Василя Уткіна.

відео дня

Попередня причина смерті Василя Уткіна - тромбоемболія легеневої артерії, посилена гіпертонічною хворобою і пароксизмальною формою фібриляції передсердь. Також вплинув той фактор, що коментатор страждав на крайній ступінь ожиріння. Як повідомляє преса, перед смертю він важив до 240 кілограмів.

Мама Уткіна, 79-річна Наталія Ігорівна, дізналася про смерть сина зі ЗМІ - з лікарні їй не зателефонували, щоб повідомити трагічну новину.

Що таке тромбоемболія легеневої артерії? Тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА) - закупорка легеневої артерії тромбами (згустками крові). Смертність у чоловіків від цієї паталогії на 20-30% вища, ніж у жінок. Залежно від типу (масивна, субмасивна, немасивна) може протікати безсимптомно (що за кілька днів може призвести до інфаркту легені), або ж спричиняти в людини стрімке зниження артеріального тиску, задишку, тахікардію, гіпоксію, непритомність. Лікується медикаментозно та хірургічним шляхом.

Раніше помер популярний український актор Віктор Раду - артиста театру і кіно не стало у віці 67 років. Мистецтву він присвятив 40 років свого життя. Крім активної театральної роботи він знявся в більш ніж 30 фільмах і серіалах.

Також актора серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів" Георгія Ніколаєва було знайдено мертвим у себе в квартирі. Активна кар'єра в кіно в артиста почалася зовсім недавно і закінчилася через трагічну випадковість занадто швидко.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред