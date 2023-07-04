Путін ризикує нарватися на новий бунт після заколоту ПВК Вагнера – NYT

Президент РФ намагається захистити свою систему від переворотів і підкуповує силовиків.

https://glavred.net/world/putin-riskuet-narvatsya-na-novyy-bunt-posle-myatezha-chvk-vagnera-nyt-10483072.html Посилання скопійоване

Володимир Путін не став карати Євгена Пригожина / Колаж: Главред, фото: скріншот

Після бунту ПВК Вагнера російський диктатор Володимир Путін ризикує зіткнутися з новим заколотом силовиків незважаючи на спроби відвертого підкупу силовиків.

Путін намагається захистити свою систему від переворотів і винагороджує лояльність правлячої еліти, а також обсипає своїх найважливіших прихильників - людей зі зброєю - грошима, йдеться в матеріалі The New York Times.

У статті наголошується, що господар Кремля уникає великомасштабних чисток, які інші авторитарні лідери проводили у відповідь на спроби державного перевороту або повстання, можливо, щоб уникнути подальшої дестабілізації свого режиму.

відео дня

Підкреслюється, що Путін перейшов до тактики підкупу – він підвищує зарплати солдатам і співробітникам правоохоронних органів. Диктатор також пообіцяв ще більше зброї одному зі своїх найвідданіших начальників служби безпеки. Відзначається, що глава Росгвардії Віктор Золотов, колишній охоронець Путіна, минулого тижня хвалився, що президент пообіцяв озброїти свої війська танками і артилерією.

Також диктатор висловив довіру міністру оборони Сергію Шойгу, відставки якого Пригожин давно домагався.

Автори статті стверджують, що надання військовим і службам безпеки РФ ще більше грошей і повноважень несе в собі певні ризики. Експерти в коментарі виданню говорили, що інші угруповання можуть "піддатися спокусі" і підняти інший заколот, наслідуючи приклад Пригожина.

Ситуація навколо бунту ПВК Вагнера:

Раніше повідомлялося про те, що Кремль після військового заколоту ПВК Вагнер має намір взяти під контроль "глобальну імперію" Євгена Пригожина. Москва вже заявила своїм партнерам в Африці, що вагнерівці більше не будуть діяти самостійно. Вони продовжать свою "роботу" за кордоном, але вже з новим керівництвом.

Американське видання The Wall Street Journal, пише, що після ситуації з військовим заколотом Пригожина Кремль вирішив взяти під свій повний контроль ПВК Вагнера.

Російський терорист Євген Пригожин упустив свій шанс щодо заколоту в країні-агресорі Росії, а його боягузтво призвело до ліквідації приватної військової компанії "Вагнера", ватажком якої він був. Про це раніше написав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

Бунт "вагнерівців" на чолі з Пригожиним також може вплинути на збільшення допомоги Україні від західних партнерів, вважають американські чиновники.

Під час заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина в Росії американські чиновники побачили вразливі місця російського диктатора. Заяви керівника Кремля про "червоні лінії" є блефом - тепер це дуже добре розуміють у Вашингтоні, про це нещодавно писало видання Politico.

Більше новин: