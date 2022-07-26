"ЗСУ відійшли під щільним напором": війська РФ захопили селище під Світлодарськом

Окупанти захопили селище Новолуганське / facebook.com/Novoluganske

У вівторок, 26 липня, росіянам вдалося захопити селище Новолуганське в Донецькій області, яке знаходиться під Світлодарськом, пише Вільне радіо.

Також інформацію про захоплення населеного пункту підтвердив сьогодні заступник начальника Світлодарської міської Військової адміністрації Максим Черевко.

"Ми відійшли від Новолуганського. Куди саме відійшли - сказати не можу. Мені відомо, що виведення військ було під щільним напором", - зазначив він.

На цьому напрямку й досі точаться запеклі бої.

"Постійні обстріли біля Семигір'я, Кодеми, вся сторона під шквальними артилерійськими обстрілами, а також наносяться авіаудари", - додав він.

У ворожому зведенні також повідомлялося про нібито захоплення Вуглегірської ТЕС, проте Черевко поки не підтверджує і не спростовує цю інформацію.

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