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Знищення Чорноморського флоту: експерт розкрив "вогняний" сценарій

Олексій Тесля
30 вересня 2023, 04:45
Україна вже має можливості для нанесення ударів по Чорноморському флоту.
Знищення Чорноморського флоту: експерт розкрив 'вогняний' сценарій
/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Чорноморський флот можна знищити двома способами, заявив військово-морський експерт, оглядач Defence Express, капітан 1-го рангу у відставці Володимир Заблоцький.

"Перший передбачає наявність флоту - лінійна відповідь, флот на флот. Втім, це неможливо, тому що у нас немає флоту. Тому для нас існує другий спосіб – асиметрична відповідь з використанням тих засобів, які нам доступні. І ми це успішно робимо", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснив, що в результаті противник виявився дезорієнтований, тому що не розуміє, звідки і коли буде завдано черговий новий удар.

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"Наше завдання - зменшити військовий потенціал флоту і противника в цілому, щоб у нього не було і думки навіть скоса дивитися в бік України", - зазначив він.

Співрозмовник пояснив, що Україна вже має можливості для нанесення ударів по Чорноморському флоту.

"Звичайно, ракети Taurus поліпшать наш потенціал, але я б не сказав, що вони критично необхідні. Крім того, 50 надводних дронів нам пообіцяла Німеччина. Я не думаю, що вони краще українських морських дронів, тому що наше озброєння пройшло перевірку боєм, у нього хороший бекграунд. Можливо, німецькі дрони можна буде використовувати як протимінні засоби. Ми вже зараз можемо закрити небо над північно-західною акваторією Чорного моря і проводити мінні операції", - додав Заблоцький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Чорному морі ЗСУ знищили ще одне судно РФ. У північно-західній частині Чорного моря знищено ще один катер окупантів РФ.

Хто такий Володимир Заблоцький

Володимир Заблоцький - капітан 1-го рангу в відставці, український військово-морський експерт, кореспондент-оглядач інформаційно-консалтингової компанії Defense Express і науковий співробітник Національного військово-історичного музею. Інженер-кораблебудівник.

Автор досліджень, статей і монографій з історичної, військової та військово-морської тематики. Публікації Заблоцького можна знайти в таких виданнях, як Defense Express "Експорт зброї та оборонний комплекс України", Ukrainian Defense Review, "Військо України", "Камуфляж", "Судноплавство", NowaTechnikaWojskowa, StatkiiOkrety, MorzaiOkrety та ін.

Раніше ЗМІ розповіли, чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі. Удар по кораблях РФ в Севастополі говорить про високу організацію спецоперації українською стороною, пишуть ЗМІ.

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війна Росії та України Володимир Заблоцький
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