Секретар РНБО каже, що такої витрати боєприпасів не було від часів Другої світової війни.

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У РНБО розповіли про виробництво зброї в Україні / колаж: Главред, фото: РНБО, ua.depositphotos.com

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що Україна наростить власне виробництво боєприпасів вже найближчим часом. Сили оборони мають проблеми з боєприпасами.

В ефірі національного телемарафону "Єдині новини" Данілов заявив, що західні партнери почали будувати додаткові потужності. Втім, виробництво неможливо налагодити за короткий термін.

"Наші приватні компанії також займаються цим питанням, замовили обладнання, яке вже монтують на підприємствах. Найближчим часом ми побачимо нарощування виробництва, держава тут сама не впорається", - заявив Данілов. відео дня

Секретар РНБО каже, що такої витрати боєприпасів не було від часів Другої світової війни. Разом з тим він висловив упевненість у тому, що Україна зможе вирішити цю проблему разом із партнерами.

Нагадаємо, що ЄС не встигає постачати Україні боєприпаси. Виходячи з обсягу контрактів, підписаних на сьогоднішній день, ЄС ризикує не досягнути своєї цілі. Минуло вже більше половини цього часу, але план виконаний лише на 30%.

США можуть одночасно забезпечувати зброєю і Ізраїль, і Україну. США нададуть Ізраїлю кошти, необхідні для боротьби з терористичною групою ХАМАС, навіть якщо вони постачатимуть Україні зброю, необхідну для перемоги над Росією.

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