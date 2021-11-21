"Там на шахті вугільній ріг знайшли відрубаний": рецензія на фільм жахів "Ненаситний"

"Ненаситний" / Searchlight Pictures

Американська глибинка. Містечко - максимально депресивне після того, як закрили єдину шахту. З Каліфорнії в отчий будинок повертається вчителька Джулія (Кері Расселл). З усіх родичів у неї залишився один брат - суровий увалень Пол (Джессі Племмонс). Він же за сумісництвом місцевий шериф. Джулія йде працювати в школу і скоро помічає, що один з її учнів, Лукас (Джеремі Т. Томас) - вухатий хлопчина з зацькованим поглядом - на уроках робить зовсім жахливо-криваві малюнки. І не може пояснити, куди подівся його батько-наркоторговець і чому його молодший брат не ходить до школи. Раптом шериф знаходить в лісі моторошно розтерзаний труп - і відразу зрозуміло, що лісові звірі тут ні при чому.

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В оригіналі фільм називається Antlers - чи то пак оленячі роги (і вони грають важливу роль в сюжеті). В українському прокаті кіно йде під назвою "ненаситний" - і така назва вкрай вдало, оскільки відразу налаштовує глядача на те, що йому покажуть вкрай відверте і криваве видовище. Відразу скажемо - рейтинг "18+" творці відпрацьовують на повну. На великих екранах такі криваві ужастики останнім часом гостюють рідко (відразу можна згадати тільки ремейк "Суспірії" в 2018-му).

І особливо цікаво, що режисер Скотт Купер зробив себе ім'я на драмах ("Божевільге серце", "Чорна меса"), а в жанрі хоррорів - він, по суті, новачок. Але, благо, фільм погодився спродюсувати маестро Гільєрмо Дель Торо - який на фільмах жахів не одну собаку з'їв. І завдяки такому тандему видовище вийшло вельми - хоч і не цілком оригінальне, але вельми соковите і цікаве. Особливо добре попрацювали гримери і майстри спецефектів - створені ним стародавні монстри з індіанської міфології вийшли реально страшними.

Резюмуючи - фільм строго рекомендується до перегляду всім фанатам фільмів жахів. Адже мало кому з нинішніх кіноробів вистачає сміливості і умінь зняти по справжньому ризикований і відвертий фільм жахів, як то зробили Купер з Дель Торо.

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