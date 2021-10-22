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Старе добре ультранасилля: рецензія на фільм "Хеллоуїн вбиває"

22 жовтня 2021, 00:12

В український прокат вийшла нова, чергова частина легендарної серії фільмів жахів. тепер вона називається просто і без вишукувань - "Хеллоуїн вбиває".

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Хелловін вбиває / Universal Pictures

Жаркий вогонь палає в старому будинку. Понівечена кривавим ножем маніяка Лорі Страуд (Джеймі Лі Кертіс - оригінальний Хеллоуїн, Правдива брехня, Ножі наголо) їде в лікарню в компанії Дочки Карен (Джуді Грір ‒ Людина-мураха, ігри з вогнем) і дочки (Енді Метічак). Але маніяк Майк Майерс (Джеймс Джуд Кортні і Нік Кастл) категорично відмовляється тихо догоряти в будинку, який підпалила Лорі і знову виходить на криваву доріжку – причому якраз в 40-річну річницю серії вбивств, яку він колись скоїв в тихій американській глибинці – містечку Хеддонфілд. Місцеві жителі, природно, категорично проти і збираються лінчувати маніяка.

Оригінальний Хеллоуїн - хороший приклад того, як умілий і розумний режисер (Джон Карпентер) за жменю доларів (і з ідеєю, яка відверто спирається на чуже кіно ‒ Психо маестро Альфреда Хічкока) на смітниках робить шедевр ‒ фільм, який в граніті вирубує канони жанру. У цьому конкретному випадку - трилера, що рясніє жорстоко кривавими сценами (у критиків він отримає назву слешер – дуже приблизно можна перевести як "рубилово"). І який дав старт дуже успішній кар'єрі як самого режисера (Щось, Втеча з Нью-Йорка, Великий переполох в маленькому Китаї), так і головній актрисі ‒ Джеймі Лі Кертіс назавжди позбулася клейма "актрисульки-дочки зірки".

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Більш того, Хеллоуїн дав початок величезній і успішній франшизі. Яка, однак, затухала від фільму до фільму. І в кінці 2010-х права на неї викупив найуспішніший продюсер жахів нашого часу Джейсон Блум (Ми, Геть, серія Судна ніч). Причому команду для перезапуску він вибрав не найочевиднішу. Режисером став Девід Гордон Грін, а головним сценаристом ‒ Денні Макбрайд. Які до того були відомі хіба що грубуватими комедіями (Ананасовий експрес, Хоробрі перцем). Але тим менше, перезапуск вдався, зібрав в 25 разів більше бюджету (тим більше, що Джеймі Лі повернулася до своєї ролі) і, значить, питання сиквела було вирішено.

В общем-то, головна особливість фільму Хеллоуїн вбиває-проміжність. Творці нітрохи не приховують і навіть випинають, що їх творіння точно не стане останньою у франшизі. І потрібно чекати продовження. У всьому іншому кіно - за жанровими канонами відмінне. Маніяк Майерс, як і раніше, невбиваний сутулий здоровань, який залишає за собою кривавий слід з трупів. Інші персонажі поводяться відповідно - десь б'ються, десь покірно вмирають. Його одвічна противниця Лорі, правда, вже більше перейшла на "тренерську" роботу і більше надихає інших, аніж реально бореться з маніяком.

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Підсумовуючи-всім фанатам жорстоких і кривавих фільмів жахів пропускати цей фільм ніяк не можна. Задоволення при перегляді їм гарантовано. Але і звичайним глядачам кіно цілком можна відвідати ‒ кіно зроблено добротно і видовищно, без непотрібних деталей і відгалужень.

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Хеллоуїн 2021
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