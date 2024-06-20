РФ вийшла на пік виробництва ракет: у ГУР приголомшили подробицями

Російські окупанти знову мають можливість стабільно займатися виробництвом ракет.

https://glavred.net/war/rf-vyshla-na-pik-proizvodstva-raket-v-gur-oshelomili-podrobnostyami-10574567.html Посилання скопійоване

РФ вийшла на пік виробництва ракет / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Російські окупанти можуть стабільно виробляти ракети і вже перебувають на піку виробництва. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі Української правди.

РФ стабільно виробляє ракети, якими в підсумку б'є по Україні.

"Там (у Росії - ред.) триває виробництво (ракет - ред.). Воно стабільне. Умовно кажучи, вони вийшли на пік здібностей і вже стабільно останній рік у ньому перебувають", - сказав Юсов. відео дня

Також у ГУР розповіли про те, що відбувається на північному кордоні України. Російські окупанти продовжують свою операцію, намагаючись відвернути сили українських військових. Попри те, що план росіян провалився, але ситуація в Харківській області залишається напруженою. Також Юсов додав, що на цьому напрямку російські окупанти проводять ротації.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов - український громадський активіст і політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що росіяни після спроби наступати в Харківській області загрузли на цьому напрямку. Це сталося завдяки потужному опору Сил оборони.

У ЗСУ заявили про успіхи під Харковом. Попри чисельну перевагу на Харківщині, противник не має змоги просуватися вперед, бо ЗСУ перебили логістику РФ і відбивають позиції. Командир ЗСУ також повідомив про успішні атаки на ще двох напрямках, де українські військові вже зайняли позиції.

Речник Національної гвардії Руслан Музичук повідомив, що російська окупаційна армія переміщує на Харківський напрямок нові підрозділи, зокрема мотострілецькі, для підтримки штурмів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред