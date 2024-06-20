РФ вийшла на пік виробництва ракет: у ГУР приголомшили подробицями

Російські окупанти можуть стабільно виробляти ракети і вже перебувають на піку виробництва. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі Української правди.
РФ стабільно виробляє ракети, якими в підсумку б'є по Україні.
"Там (у Росії - ред.) триває виробництво (ракет - ред.). Воно стабільне. Умовно кажучи, вони вийшли на пік здібностей і вже стабільно останній рік у ньому перебувають", - сказав Юсов.відео дня
Також у ГУР розповіли про те, що відбувається на північному кордоні України. Російські окупанти продовжують свою операцію, намагаючись відвернути сили українських військових. Попри те, що план росіян провалився, але ситуація в Харківській області залишається напруженою. Також Юсов додав, що на цьому напрямку російські окупанти проводять ротації.
Хто такий Андрій Юсов
Андрій Юсов - український громадський активіст і політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.
Наступ РФ на Харківщині - останні новини
Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що росіяни після спроби наступати в Харківській області загрузли на цьому напрямку. Це сталося завдяки потужному опору Сил оборони.
У ЗСУ заявили про успіхи під Харковом. Попри чисельну перевагу на Харківщині, противник не має змоги просуватися вперед, бо ЗСУ перебили логістику РФ і відбивають позиції. Командир ЗСУ також повідомив про успішні атаки на ще двох напрямках, де українські військові вже зайняли позиції.
Речник Національної гвардії Руслан Музичук повідомив, що російська окупаційна армія переміщує на Харківський напрямок нові підрозділи, зокрема мотострілецькі, для підтримки штурмів.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Уранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області і мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
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