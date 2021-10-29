"Дешевше, ніж їх лікувати": Комаровський запропонував платити пенсіонерам за вакцинацію від COVID-19

Готовність українців брати гроші за щеплення свідчить про деморалізацію суспільства, констатував лікар.
Відомий український лікар Євген Комаровський пропонує платити гроші пенсіонерам взамін на вакцинацію від коронавірусу. За його словами, владі важливо прискорити темпи вакцинації і вкладати гроші в допомогу населенню в умовах коронакризи.
Таку думку він озвучив в інтерв'ю виданню "УП", коментуючи аналогічну пропозицію ексміністра охорони здоров'я Максима Степанова, озвучену раніше. Доктор зазначив, що фінансовий стимул для пенсіонерів обійдеться бюджету дешевше, ніж лікування їх від коронавірусу.
"Більше того, коли я вперше сказав про те, що треба кожній бабусі дати по 5 тисяч гривень і вони побіжать вакцинуватися, під цим відео була купа коментарів у дусі "а чому тільки бабусям? А нам? Ми що, гірше? Бабусям і 1000 гривень вистачить", – розповів Комаровський.
У зв'язку з цим він озвучив сумний висновок. "Це ж насправді страшно. Це говорить про деморалізацію суспільства", – констатував Комаровський.
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У цьому ж інтерв'ю Комаровський розповів про те, що чинний президент Володимир Зеленський у передвиборчій гонитві у 2019 році використовував його виключно для піару. Після виборів президент пропонував Комаровському піти в депутати.
До цього він опублікував емоційне звернення до представників ЗМІ та блогерів у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом. У ньому лікар закликав розповісти й показати людям правду про реальну картину із захворюваністю.