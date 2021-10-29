"Дешевше, ніж їх лікувати": Комаровський запропонував платити пенсіонерам за вакцинацію від COVID-19

Комаровський вважає, що пенсіонери заради грошей підуть на щеплення / УНІАН

Відомий український лікар Євген Комаровський пропонує платити гроші пенсіонерам взамін на вакцинацію від коронавірусу. За його словами, владі важливо прискорити темпи вакцинації і вкладати гроші в допомогу населенню в умовах коронакризи.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю виданню "УП", коментуючи аналогічну пропозицію ексміністра охорони здоров'я Максима Степанова, озвучену раніше. Доктор зазначив, що фінансовий стимул для пенсіонерів обійдеться бюджету дешевше, ніж лікування їх від коронавірусу.

"Більше того, коли я вперше сказав про те, що треба кожній бабусі дати по 5 тисяч гривень і вони побіжать вакцинуватися, під цим відео була купа коментарів у дусі "а чому тільки бабусям? А нам? Ми що, гірше? Бабусям і 1000 гривень вистачить", – розповів Комаровський.

У зв'язку з цим він озвучив сумний висновок. "Це ж насправді страшно. Це говорить про деморалізацію суспільства", – констатував Комаровський.

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У цьому ж інтерв'ю Комаровський розповів про те, що чинний президент Володимир Зеленський у передвиборчій гонитві у 2019 році використовував його виключно для піару. Після виборів президент пропонував Комаровському піти в депутати.

До цього він опублікував емоційне звернення до представників ЗМІ та блогерів у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом. У ньому лікар закликав розповісти й показати людям правду про реальну картину із захворюваністю.