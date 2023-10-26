"Ситуація дуже складна": ворог штурмує стратегічне місто трьома арміями

Ситуація в Авдіївці продовжує залишатися складною, всі очі прикуті до терикону, який, ніби-то, під контролем росіян. Однак, там ворог зазнає значних втрат.

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Ворог пішов на штурм стратегічного міста 3-ма арміями / Колаж Главред, фото: 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженные Силы Украины, deepstatemap.live, Facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Військовий експерт, ексспікер збройних сил України Владислав Селезньов зазначив, що якщо окупантам вдасться протягти артилерію на терикон, вони матимуть можливість обстрілювати всю територію Авдіївки, що може створити серйозні проблеми для ЗСУ. Та варто зазначити, що ймовірність такого розвитку подій виглядає дуже низькою. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

Експерт вказує на те, що окупанти не встигнуть перемістити артилерію на терикон через те, що ще під час транспортування по них поцілять FPV-дрони, запущені українськими захисниками або наша артилерія остаточно виведе їх з ладу.

"Ворог докладає чимало зусиль, щоб зімкнути "лещата" довкола Авдіївки. Він тисне на оборонні рубежі ЗСУ з півдня від Опитного, а також в районі Красногорівки. Тривають бої і біля терикона. Ситуація дуже складна, але як вона вирішиться, напряму залежить від ресурсних можливостей Сил оборони", – наголосив військовий експерт. відео дня

Цей напрямок викликає зацікавленість українського командування, про що свідчить візит начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шаптали та командувача Збройних Сил України Валерія Залужного на Авдіївський напрямок.

"Водночас ворогу може не вистачити ресурсів, щоб захопити Авдіївку, хоча й він зараз зосереджує довкола Авдіївки підрозділи щонайменше 3 армій. Зокрема 2-ї гвардійської, яка вважається у росіян найбільш боєздатною", – зазначив Селезньов.

За останні дні атаки в районі Авдіївки значно зменшилися - зараз фіксується приблизно 10 атак на добу, в той ча як в попередні дні їх було в середньому 50.

Проте важливо підкреслити, що це не означає, що ворог відмовився від своїх агресивних планів. Зауважується, що їх плани суттєво змінилися. Спочатку росіяни намагалися захопити Авдіївку за допомогою колон бронетехніки, намагаючись зламати опір українських військ. Вони діяли координовано, атакуючи з північного та південного напрямків, щобзімкнути "лещата".

"А отримали росіяни суттєвого ляпаса, тому що українська розвідка вчасно виявила ворожі бронеколони, які просувалися. Наші гармати ефективно по них відпрацювали. І противник зазнав величезних втрат", – підкреслив Владислав Селезньов.

Наступ Росії на Сході

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська та сам Володимир Путін, змінили свої публічні заяви щодо наступу окупантів на місто Авдіївка в Донецькій області. Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що ці зміни в риториці призводять до "зниження очікувань" стосовно просування російської армії.

Водночас, генерал Олександр Сирський, який командує Східним угрупуванням ЗСУ, також відзначив спроби росіян прорватися під Куп'янськ з метою оточити місто. Важливо зауважити, що Куп'янськ є важливим залізничним вузлом для окупантів.

Також, як повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, з 10 жовтня на Авдіївському та Мар'їнському напрямках втрати російських окупантів складають понад 5 тисяч військових убитими і пораненими. Силами оборони України було знищено майже 400 одиниць ворожої техніки.

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