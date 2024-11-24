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Росія може повністю окупувати Донецьку область: військовий назвав терміни

Марія Николишин
24 листопада 2024, 14:56
116
Російські спецпризначенці мають високий рівень підготовки.
Росія може повністю окупувати Донецьку область: військовий назвав терміни
Бої в Донецькій області / колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 4 окрема танкова бригада

Головне із заяви командира:

  • Окупанти можуть повністю захопити Донецьку область
  • Росія може почати говорити про перемовини
  • Не потрібно недооцінювати ворога

Найближчим часом російські окупанти можуть повністю захопити Донецьку область. Про це сказав т.в.о. командира взводу роти "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитро Деркач з позивним "Дира" в інтерв’ю виданню Online.UA.

За його словами, це може статись до зими.

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"Думаю, що до зими вони Донецьку область "закриють", тобто повністю заберуть під свій контроль. І далі, можливо, якісь перемовини будуть. Дуже багато говорять, що будуть перемовини, "заморозка", але я цим намагаюся не сильно цікавитися. В мене є конкретна задача і робота, і всі свої сили і ресурси намагаюся направити на неї, щоб мене не демотивували погані новини в політиці", - зазначив він.

Командир підкреслив, що не потрібно недооцінювати ворога, говорячи про професійність російської армії. Адже російська "спецура", тобто спецпризначенці, мають високий рівень підготовки.

"Часто недооцінюють ворога і знецінюють труд, який вкладають українські воїни. У росіян насправді також є "спецура", і буває так, що росіяни спочатку відправляють (непідготовлені війська, - ред.), але ними керує підготовлений підрозділ, який вже вкінці заходить і зачищає українські позиції", - додає Деркач.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Україна втратила понад 40% території в Курській області РФ через хвилю контратак російської армії.

Також відомо, що у захопленому російськими окупантами Маріуполі Донецької області помітили військових із КНДР, які були переодягнені в російську військову форму. Мета прибуття північнокорейських військових до Маріуполя поки залишається незрозумілою.

Військовий експерт Іван Ступак заявив, що російські війська можуть повністю оточити місто Курахове в Донецькій області. Українські військові зможуть втриматися в місті лише кілька тижнів, після чого можуть бути змушені відступити.

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Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

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