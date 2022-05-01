Нацгвардієць відправив російського "Грача" фермерам на металобрухт, а пілота - на концерт Кобзона

Боєць вміло використовував ПЗРК "Ігла".
29 квітня під час нальоту авіації РФ, військовослужбовець строкової служби однієї з частин Національна гвардія України, перебуваючи на бойовому чергуванні в Запорізькій області, вміло використовував ПЗРК "Ігла" і потрапив з нього по російському літаку.
Про це повідомили у Південному оперативно-територіальному об'єднанні НГУ.
"Влучним пострілом нацгвардієць відправив на концерт Кобзона пілота "орків", а бойовий літак СУ-25 "Грач" - фермерам на металобрухт. Завдяки своїй рішучості, професіоналізму та виваженим діям під час бою, боєць зберіг багато життів, як військовослужбовців", – йдеться у повідомленні.
Раніше спецпризначенці Національної гвардії України та військові ЗСУ розбили окупантів на Ізюмському напрямку. Українські військові знищили понад 30 одиниць ворожої техніки. Точну кількість ліквідованих окупантів не повідомляють.
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