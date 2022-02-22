Шмигаль відповів на ультиматум Путіна / УНІАН

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні відповів на ультиматум президента РФ Володимира Путіна в ефірі Свобода слова.

Він підкреслив, що вступ до НАТО і повернення окупованого Криму - це вимога українського суспільства.

"Для незалежної, суверенної країни-України, і для мене, як прем'єр-міністра нашої держави, це неможливо", - сказав Шмигаль, відповідаючи на питання про свою реакцію на ультиматум Путіна про відмову України від вступу до НАТО.

"Більшість цих вимог, це умови, це не ультимативні вимоги, а умови, які висловив Путін", - додав прем'єр.

За його словами, частина з "вимог" російського лідера-це вимога українського суспільства. Тому Україна буде продовжувати рухатися в напрямках, які були прийняті українцями.