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Британія може приєднатися до закупівлі ракет Patriot для України - Bloomberg

Анна Ярославська
18 липня 2025, 10:32
14
Вартість однієї батареї Patriot перевищує 1 мільярд доларів, а вартість ракет - близько 4 мільйонів доларів.

ЗРК
Стармер натякнув, що Британія може приєднатися до закупівлі зброї у США для України / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, x.com/Keir_Starmer, Вікіпедія

Головне:

  • Стармер допускає участь Британії в постачанні зброї США для України
  • Лондон і Вашингтон обговорюють цю ідею, рішення ще не ухвалено

Велика Британія може приєднатися до Німеччини в питанні закупівлі зброї у США для поставок в Україну. Однак остаточного рішення ще не ухвалено.

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Як пише Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією, переговори про приєднання до цієї пропозиції між Великою Британією, США та іншими європейськими країнами перебувають на ранній стадії.

"Ми працюємо з союзниками над наданням можливостей, а також над забезпеченням необхідного резерву, щоб гарантувати ефективність будь-яких можливостей в Україні", - заявив прем'єр-міністр Кір Стармер журналістам на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Видання уточнює, що так Стармер відповів на запитання про те, чи приєднається Велика Британія до плану Дональда Трампа з постачання ракет Patriot в Україну через продаж їх європейським союзникам.

Зазначимо, вартість однієї батареї Patriot перевищує 1 мільярд доларів, а вартість ракет - близько 4 мільйонів доларів.

Берлін має намір профінансувати закупівлю двох комплексів Patriot для Києва, а також придбати у США ракетний комплекс середньої дальності Typhon.

Інші європейські країни, включно з Великою Британією, поки що не взяли на себе зобов'язання приєднатися до них.

"Наші міністри оборони обговорюють деталі організації доставки Patriot в Україну в стислі терміни. Їх також необхідно доставити і встановити. Це питання не кількох годин, а кількох днів і тижнів", - заявив Мерц.

Британія може приєднатися до закупівлі ракет Patriot для України - Bloomberg
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред ​

Передача Україні ЗРК Patriot - останні новини

Як писав Главред, 14 липня 2025 року президент США Дональд Трамп заявив про постачання Україні батарей ППО Patriot. Фінансування буде здійснено європейськими державами і НАТО.

Як пише Reuters, президент США представив тільки загальну концепцію постачання систем Patriot в Україну, а не детальний план. Багато союзників США дізналися про план Трампа в режимі реального часу і деякі були розчаровані. Тепер залишилося розібратися, хто саме з партнерів готовий допомогти Києву.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перша з систем Patriot не буде доставлена протягом кількох місяців.

15 липня на авіабазі Ендрюс Дональд Трамп заявив, що перші системи протиповітряної оборони Patriot уже вирушили до європейських союзників.

Командувач Об'єднаного командування сил НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич заявив, що наразі триває активна підготовка до термінового перекидання систем ППО Patriot в Україну, зокрема, до Києва.

17 липня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони Patriot найближчими тижнями.

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