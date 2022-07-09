ЗСУ потужно вдарили по окупантах на Луганщині: знищено колону техніки РФ

Бійці ЗСУ оприлюднили відео розгромленої ворожої техніки.
Артилеристи Збройних сил України в суботу знищили колону ворожої техніки в Луганській області.
"Артилеристи Королівської бригади розбивають колону російських окупантів. Півтора десятка російських танків і БМП в Луганській області, яких накриває наша арта. Цю колону спочатку зупинили, а потім знищили", - сказано в повідомленні 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила.
На сторінці бригади також оприлюднено відео розгромленої ворожої техніки.
Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України знищили ще трьох російських окупантів – уродженців Республіки Кабардино-Балкарія.
В Україні ліквідували лейтенанта Степана Мамбергера, єфрейтора Артема Мамикіна та рядового Данила Дікова.
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Автор: Олексій Тесля