Окупантів "покришили" з дрона: прикордонники вдарили по ворожих позиціях

Українські прикордонники завдали удару по позиціях окупантів за допомогою БПЛА.
В результаті скидання на позиції російських окупантів вибухових пристроїв з безпілотних літальних апаратів, знищено не менше 5 військових РФ.
Як розповіли в прес-службі Державної прикордонної служби України, українські прикордонники завдали удару по позиціях окупантів з дрона.
"Дрон прикордонників знайшов в Харківській області позиції окупантів і доставив зайдам вибухові подарунки", - йдеться в повідомленні.
В результаті застосування вибухових пристроїв, що скидаються на ворожі позиції з БПЛА, "на Росію відправлять не менше 5 пакетів".
"А сили оборони України не залишать без нагляду розвідані ворожі позиції. Далі буде...", - додають у ДПСУ.
Нагадаємо, що бійці Збройних сил України успішно застосовують американські БПЛА Switchblade у боротьбі з російськими окупантами.
53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха повідомила про застосування БПЛА Switchblade на своїй ділянці фронту і опублікувала відео удару.
Читайте також:
- Купа металобрухту: ЗСУ показали, як знищили безпілотник РФ "Орлан-10" за 100 тисяч доларів
- "Пташка" впала: ЗСУ знищили ворожий винищувач Су-30, 4 безпілотники і 2 крилаті ракети
- Техніка враз стала купою металобрухту: ЗСУ знищили ворога безпілотником і гарматою"Піон"