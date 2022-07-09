Окупантів "покришили" з дрона: прикордонники вдарили по ворожих позиціях

Бійці ДПСУ вдарили по ворожих позиціях / скріншот

В результаті скидання на позиції російських окупантів вибухових пристроїв з безпілотних літальних апаратів, знищено не менше 5 військових РФ.

Як розповіли в прес-службі Державної прикордонної служби України, українські прикордонники завдали удару по позиціях окупантів з дрона.

"Дрон прикордонників знайшов в Харківській області позиції окупантів і доставив зайдам вибухові подарунки", - йдеться в повідомленні.

В результаті застосування вибухових пристроїв, що скидаються на ворожі позиції з БПЛА, "на Росію відправлять не менше 5 пакетів".

"А сили оборони України не залишать без нагляду розвідані ворожі позиції. Далі буде...", - додають у ДПСУ.

Нагадаємо, що бійці Збройних сил України успішно застосовують американські БПЛА Switchblade у боротьбі з російськими окупантами.

53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха повідомила про застосування БПЛА Switchblade на своїй ділянці фронту і опублікувала відео удару.

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