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Загроза наступу 200-тисячного угруповання: прогноз штурму РФ Запоріжжя

Олексій Тесля
16 листопада 2024, 03:34
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Російська армія активно використовує авіабомби на Запорізькому напрямку, каже Владислав Селезньов.
Українські військові, Владислав Селезньов
/ УНІАН, 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясила

Головне:

  • Сил РФ недостатньо для штурму
  • Ворог тероризує і залякує жителів Запоріжжя

Імовірність наступу російської армії в Запорізькій області прокоментував полковник Збройних сил України, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Поки що не бачу передумов до цього. 90 тисяч російського угруповання явно недостатньо для того, щоб атакувати і тим більше окупувати Запоріжжя", - наголосив він у коментарі Сurrenttime.

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Водночас експерт попередив про те, що певні дії тактичного характеру по силам російській армії.

"Деякі такі зрушення ми на фронті вже бачимо. Але говорити про більш масштабну зміну ситуації можливо буде лише після того, коли, наприклад, нинішнє угруповання російської армії на півдні Запорізької області буде трансформовано хоча б у двохсоттисячне", - не виключає він.

Співрозмовник також звернув увагу на те, що російська армія, активно використовуючи авіабомби, намагається максимально залякати населення Запоріжжя.

"Противник створює нестерпні умови для мирних жителів: атмосферу хаосу, невіри. Цей процес є одним з елементів тиску на вище військово-політичне керівництво України. Абсолютна більшість ворожих дронів, які нам не вдається знищити, прилітає на об'єкти енергорозподільчих мереж, комунікацій. Противник намагається позбавити всіх нас світла, тепла - базових побутових зручностей і умов", - додав Селезньов.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ готує просування в бік Запоріжжя. Просування РФ у бік Запоріжжя також допоможе підкріпити угруповання, яке воює з того боку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти планують наступати на Запоріжжя. Штурмові групи піхоти будуть атакувати з вогневою підтримкою. Про це повідомив спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Покровсько-Курахівському напрямку ситуація для ЗСУ залишається дуже важкою, проте росіяни не прорвали фронт.

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Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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