У РФ раптово заявили, що не допустять війни з Україною

Росія заявляє, що не хоче війни з Україною / Колаж Maxar Technologies, Reuters

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко зробила несподівану заяву щодо України. За її словами, "навіть думка про війну з Україною є дикістю".

Також Матвієнко в інтерв'ю "парламентській газеті" підкреслила, що Росія нібито зробить зі свого боку все, щоб не допустити силового розвитку конфлікту.

За її словами, українці нібито з'єднані з росіянами "тисячами ниток".

"Для нас навіть сама думка про війну-абсолютна дикість. Звичайно, зараз відносини між нашими країнами, м'яко кажучи, переживають не найкращі часи. Однак я вірю, що будь - яку проблему можна врегулювати мирно, дипломатичними засобами, політичним шляхом", - заявила Матвієнко.

Представниця Росії додала, що РФ безпідставно звинувачують і підготовці до вторгнення в Україну. Вона згадала про США і НАТО, які нібито "прагнуть втягнути Україну у війну з Росією".

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Також Матвієнко заявила, що військова допомога, яку Україна отримує від партнерів, свідчить про те, що "НАТО почало військове освоєння території України".

читайте такожЕстонська розвідка оприлюднила звіт з датами наступу РФАле ,за її словами, "Росія не кине своїх громадян у біді", якщо Україна почне наступ на Донбасі, хоча РФ поважає право України бути незалежною державою.

"Тридцять років тому український народ зробив свій вибір, і ми ставимося до нього з повагою. Йому і тільки йому вирішувати, що робити, як жити, яким партіям, політикам довірити долю країни", - підсумувала вона.

Можливе вторгнення Росії в Україну

12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США введуть негайні санкції. Північний потік - 2 не буде запущений.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає "цілком можливим", що Росія здійснить акт агресії щодо України на цьому тижні. За його словами, президент РФ Володимир Путін зробив для цього "все необхідне".

Постійний представник Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Росія не планує здійснювати вторгнення в Україну ні 16 лютого, ні в будь-який інший день.

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