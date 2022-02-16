Європейські лідери проведуть неофіційну зустріч з приводу подій в Україні: названо дату

Євросоюз на боці України у війні з Росією / Reuters

Лідери країн Євросоюзу 17 лютого планують провести неофіційну зустріч з приводу ситуації навколо України.

"Завтра (17 лютого – ред.) о 12:30 за місцевим часом (13:30 за Києвом – ред.) перед самітом ЄС-Африка відбудеться годинна неформальна зустріч членів Європейської ради щодо останніх подій, пов'язаних з Росією і Україною", – написав у Twitter представник глави Європейської Ради Баренд Лейтс.

Як відомо, президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що ЄС мобілізував Додаткові 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для України.

Також раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність Брюсселя підтримувати Україну фінансово і посилювати співпрацю у сфері енергетики.

Крім того, Швеція, Британія, Канада, Швейцарія і США запустили новий фонд для "зміцнення стійкості" України в південно-східному регіоні.

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А Франція надала Україні 1,2 млрд.євро програмного фінансування.

Можливе вторгнення Росії в Україну

12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США введуть негайні санкції. Північний потік - 2 не буде запущений.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає "цілком можливим", що Росія здійснить акт агресії щодо України на цьому тижні. За його словами, президент РФ Володимир Путін зробив для цього "все необхідне".

Постійний представник Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Росія не планує здійснювати вторгнення в Україну ні 16 лютого, ні в будь-який інший день.

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