Спецпредставник Трампа приїде до Києва: ЗМІ дізналися терміни та деталі візиту

Головне:
- У січні 2025 року Келлог відвідає Київ
- У планах зустрічі з українським керівництвом у Києві
Кіт Келлог, якого обраний президентом США Дональд Трамп бачить на посаді спецпредставника з питань України та Росії, у січні 2025 року відвідає Київ.
Американський парламентер також відвідає й кілька інших європейських столиць. Про це йдеться в повідомленні Reuters.
Уточнюється, що в планах Келлога зустрічі з українським керівництвом у Києві, а його команда працює над організацією зустрічей із лідерами в інших європейських столицях, зокрема Римі та Парижі.
Водночас підкреслюється, що на сьогодні план європейського турне Келлога ще опрацьовують, однак джерела агентства вже зараз стверджують, що візит до Москви не планується.
Крім того, також очікується, що зустрічі будуть зосереджені на "встановленні фактів" від імені нової адміністрації Трампа, а не на переговорах щодо війни в Україні, йдеться в публікації.
Раніше Трамп визнав, що спроби досягти миру між Росією та Україною виявилися складнішими, ніж він очікував. Він також висловився проти використання Україною американських далекобійних ракет для ударів по Росії, заявивши, що це лише посилює "конфлікт".
Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, Україна підтримує постійні контакти з командою Трампа. Однак конкретні кроки та ініціативи, за його словами, будуть обговорюватися після того, як Трамп вступить на посаду.
Як повідомляв Главред, глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що мирного плану команди Дональда Трампа для завершення війни з Росією поки що не існує. За його словами, Україна не отримувала жодних конкретних документів з цього питання, проте існують різні думки і позиції, які обговорюються.
Читайте також:
- "Трамп готовий піти на втрати з українського боку": політолог описав небезпеку для України
- Чи блефує Трамп, коли говорить про вихід США з НАТО: відповідь Золотарьова
- Аргумент для досягнення угоди: стало відомо, як Трамп може покласти край війні
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред