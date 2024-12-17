Спецпредставник Трампа приїде до Києва: ЗМІ дізналися терміни та деталі візиту

У планах Кіта Келлога зустрічі з українським керівництвом у Києві, розповіли журналісти.

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Спецпредставник Дональда Трампа приїде в Україну / Колаж: Главред, фото: Facebook/DonaldTrump, скріншот

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У січні 2025 року Келлог відвідає Київ

У планах зустрічі з українським керівництвом у Києві

Кіт Келлог, якого обраний президентом США Дональд Трамп бачить на посаді спецпредставника з питань України та Росії, у січні 2025 року відвідає Київ.

Американський парламентер також відвідає й кілька інших європейських столиць. Про це йдеться в повідомленні Reuters.

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Уточнюється, що в планах Келлога зустрічі з українським керівництвом у Києві, а його команда працює над організацією зустрічей із лідерами в інших європейських столицях, зокрема Римі та Парижі.

Водночас підкреслюється, що на сьогодні план європейського турне Келлога ще опрацьовують, однак джерела агентства вже зараз стверджують, що візит до Москви не планується.

Крім того, також очікується, що зустрічі будуть зосереджені на "встановленні фактів" від імені нової адміністрації Трампа, а не на переговорах щодо війни в Україні, йдеться в публікації.

Раніше Трамп визнав, що спроби досягти миру між Росією та Україною виявилися складнішими, ніж він очікував. Він також висловився проти використання Україною американських далекобійних ракет для ударів по Росії, заявивши, що це лише посилює "конфлікт".

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, Україна підтримує постійні контакти з командою Трампа. Однак конкретні кроки та ініціативи, за його словами, будуть обговорюватися після того, як Трамп вступить на посаду.

Як повідомляв Главред, глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що мирного плану команди Дональда Трампа для завершення війни з Росією поки що не існує. За його словами, Україна не отримувала жодних конкретних документів з цього питання, проте існують різні думки і позиції, які обговорюються.

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