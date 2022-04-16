Не 9 травня: експерт назвав нову дату, до якої Путін чекає перемогу у війні

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Президент РФ Володимир Путін чекає певної "перемоги" на українському фронті до 7 травня, заявив економіст, заявив старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов.

Як розповів він в ході чату в Главреді, відповідаючи на одне з питань читачів, саме 7 травня 2000 року пройшла його перша інавгурація на посаді президента РФ

"Символічною датою є не 9-10 травня, а 7 травня. Ця дата носить особливий міфологічний характер для Путіна, тому що перша його інавгурація пройшла в цей день в 2000 році. З тих пір всі інавгурації Путіна відбувалися 7 травня", - говорить співрозмовник.

Експерт переконаний в тому, що господар Кремля віддав наказ, щоб до 7 травня, до його особливого дня були доставлені якісь "подарунки" з українського фронту.

"Чи зможе Путін їх отримати - залежить від опору українців і дії Збройних сил України. Сподіваюся, що йому це не вдасться", - додав Ілларіонов.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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