Зеленський прибув до Маніли і вперше зустрівся з президентом Філіппін: про що говорили

З Фердинандом Маркосом-молодшим Зеленський обговорив Глобальний саміт миру і важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-pribyl-v-manilu-i-vpervye-vstretilsya-s-prezidentom-filippin-o-chem-govorili-lidery-10570004.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський 3 червня зустрівся з Фердинандом Р. Маркосом-молодшим / Колаж: Главред, фото: pna.gov.ph, t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 3 червня, прибув до столиці Філіппін - Маніли. Там у нього відбулася зустріч із главою держави Фердинандом Р. Маркосом-молодшим.

Як пише веб-служба новин філіппінського уряду Philippine News Agency, зустріч глав двох держав запланована в резиденції лідера Філіппін - палаці Малаканян вранці в понеділок.

Сам Зеленський у Telegram підтвердив, що 3 червня приїхав на Філіппіни.

відео дня

"Прибув на Філіппіни і вперше в історії наших двосторонніх відносин зустрівся з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим", - написав глава держави.

Президент подякував Філіппінам за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, за чітку позицію щодо агресії Росії та за підтримку важливих резолюцій ООН.

"Україна має намір відкрити посольство в Манілі в поточному році для зміцнення двостороннього співробітництва", - додав він.

Із Фердинандом Маркосом-молодшим Зеленський обговорив інавгураційний Глобальний саміт миру та важливість представлення на ньому країн Південно-Східної Азії. Філіппіни візьмуть участь у Саміті.

Також сторони обговорили двостороннє співробітництво, зокрема експорт української аграрної продукції до Філіппін.

Візит Зеленського на Філіппіни відбувся після участі двох лідерів у 21 Міжнародному інституті стратегічних досліджень Shangri-La Dialogue у Сінгапурі.

Довідка. Shangri-La Dialogue - це головний оборонний саміт країн Азії, який збирає лідерів урядів, оборонних чиновників, експертів і бізнесменів, заохочуючи тісну співпрацю між країнами для розв‘язання проблем регіональної безпеки.

Зеленський на цьому заході, зокрема, публічно закликав до "політичної підтримки" азіатських країн на тлі триваючої широкомасштабної військової агресії РФ проти України. Також він висловився про проведення Глобального саміту миру, який планується у Швейцарії в середині червня.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Міжнародні візити Зеленського - останні новини

31 травня Україна підписала одразу 3 безпекові угоди під час візиту Зеленського до Швеції.

Після цього стало відомо, що Зеленський підписав унікальну угоду зі Швецією. Зеленський зазначив, що Швеція передасть Україні літаки-розвідники ASC 890, а також є перспектива надання літаків JAS 39 Gripen, включно з навчанням пілотів.

1 червня президент України прибув до Сінгапуру для участі в конференції "Діалог Шангрі-Ла" та проведення зустрічей.

Володимир Зеленський у Сінгапурі провів зустріч із делегацією Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США. Учасники обговорили ситуацію на передовій та напрямки військової допомоги для України.

6 червня Зеленський вирушить із робочим візитом до Франції. Він візьме участь в урочистих заходах з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Міжнародна церемонія відбудеться в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляжі Омаха.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред