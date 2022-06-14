"Вистави на могильнику": окупанти запустять шоу в розбомбленому драмтеатрі у Маріуполі

Драмтеатр у Маріуполі/ Telegram Андрющенко

Російські окупанти збираються запускати новий сезон у драмтеатрі в Маріуполі, який вони самі ж розбомбили.

Загарбники вже навіть оголосили дату запуску сезону – 10 вересня. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Драмтеатр у Маріуполі має відкритися 10 вересня, новий сезон відкриється двома-трьома танцювальними та естрадно-концертними номерами, а також театральною постановкою", – процитував Андрющенко офіційне повідомлення окупаційної адміністрації Маріуполя.

Він наголосив, що такі дії РФ – це буквально танці на кістках, адже у драмтеатрі внаслідок авіаудару російських окупантів 16 березня загинули сотні людей.

"Танок на кістках, вистава на могильнику. І все організують окупанти разом з колаборантами. Коли наступного разу цинічна Росія почне знов щось волати про гуманізм, просто згадайте це повідомлення", – наголосив Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що у розбомбленому російськими окупантами драмтеатрі в Маріуполі загинуло близько 600 людей – це майже вдвічі більше від тієї кількості, як вважалося раніше. При цьому люди, яким вдалося вижити, зазначають, що число загиблих всередині та за межами будівлі театру може бути ще більшим.

Нагадаємо, російські пропагандисти зняли на руїнах заводу Азовсталь, який знищили російські окупанти, цинічний кліп на пісню "Пливе кача". При цьому пісню співають українською мовою, пояснюючи це тим, що нібито "забрали її собі як трофей".

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