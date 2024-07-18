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Війна триватиме ще 10 років: пропаганда готує росіян до затяжного конфлікту

Анна Ярославська
18 липня 2024, 07:13
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РосЗМІ розтиражували заяви Дмитра Медведєва про те, що українська держава не існуватиме до 2034 року.
Дмитро Медведєв, росіяни
Дмитро Медведєв зробив чергову неадекватну заяву про Україну / Колаж: Главред, фото: SOTA, скріншот

Російські пропагандистські ЗМІ опублікували коментарі заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про те, що українська держава не існуватиме до 2034 року. Таким чином вони готують російську громадськість до тривалої війни в Україні, пообіцявши, що Росія завершить свою мету знищити українську державність упродовж 10 років. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 17 липня.

Як пишуть аналітики ISW, Медведєв в інтерв'ю російському виданню "Аргументы и факты" (АиФ) заявив, що "не даремно" Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україна може вступити до альянсу впродовж наступних десяти років. Заступник голови радбезу РФ зробив висновок, що Україна "ніколи" не вступить до НАТО, оскільки до 2034 року зміниться керівництво НАТО, тож "цілком можливо, що сумнозвісної країни 404 також не існуватиме".

Що таке "країна 404"

У країні-агресорі РФ часто використовують фразу "країна 404" щодо України.

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Подібне зневажливе використання коду комп'ютерної "помилки" 404 означає, що Україна нібито не є реальною державою.

Аналітики інституту зазначили, що Медведєв не сказав прямо, що Україна припинить своє існування до 2034 року - скоріше, це був непрямий підтекст його заяв. Однак російські пропагандисти, включно з кремлівською стрічкою новин ТАСС, негайно почали публікувати статті з такими заголовками: "Медведєв визнав, що Україна перестане існувати у 2034 році" і "Медведєв передбачив зникнення України до 2034 року".

У ISW пояснили, що в такий спосіб пропагандистські ЗМІ РФ обіцяють громадськості, що РФ зможе виграти війну і досягти своєї мети - знищити українську державність - упродовж десятиліття. Це створює обережні інформаційні умови та суспільні очікування щодо війни, яка триватиме ще одне десятиліття, але яка завершиться бажаною для Росії "перемогою".

Цей наратив також прямо підриває окремі спроби окремих кремлівських високопосадовців припустити, що РФ готова "вести перемовини" про "мир" з Україною, та ще більше наголошує на тому, що єдиною бажаною кінцевою метою війни для Кремля є цілковите знищення української держави та народу.

Експерти наголошують, що ані Україна, ані Захід не можуть розраховувати на переговори з Росією на російських умовах, якщо російські умови передбачають знищення України та її народу впродовж наступних десяти років.

Другий саміт миру та можлива участь Росії

Україна прагне провести другий Саміт миру за участю Росії до президентських виборів у США в листопаді. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на джерела.

15 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді.

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що Путіна можуть запросити на наступний саміт миру. Однак, Зеленський не чекає, що Путін особисто братиме участь у переговорах. Глава держави вважає, що російський диктатор "занадто наляканий" і не захоче приїхати.

Зазначимо, президент США Джо Байден заявив, що не готовий говорити з Володимиром Путіним, доки російський диктатор не змінить свою поведінку. Про це глава Білого дому сказав на пресконференції після саміту НАТО у Вашингтоні.

"Я не бачу причин говорити з Путіним просто зараз. Не так багато він готовий зробити в сенсі зміни поведінки. Але немає світового лідера, з яким я не готовий взаємодіяти", - сказав Байден.

Другий саміт миру - що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей.

За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки.

У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки.

У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом.

Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.

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