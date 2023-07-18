У Криму окупанти поскаржилися на масовану атаку дронів

У Міноборони країни-агресора заявили, що вночі тимчасово окупований Крим атакували 28 безпілотних літальних апаратів і звинуватили в атаці Україну.

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Аксьонов заявив про атаку дронів на окупований Крим / Колаж: Главред, фото: УНІАН , t.me/Aksenov82

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов поскаржився, що вночі 18 липня над окупованим півостровом було збито 9 безпілотників, ще 19 – придушені засобами радіоелектронної боротьби.

За його словами, обійшлося без постраждалих.

"Вночі на сході Криму силами ППО збито 9 БПЛА, ще 19 – придушені засобами РЕБ. Постраждалих немає", - написав Аксьонов у Telegram.

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У Міноборони країни-агресора також відзвітували, що вночі тимчасово окупований Крим атакували дрони. У відомстві Шойгу заявили, що півострів атакували 28 безпілотних літальних апаратів і звинуватили в атаці Україну.

"Сімнадцять українських БПЛА знищені засобами ППО. Ще одинадцять БПЛА придушені засобами радіоелектронної боротьби і, не досягнувши мети, зазнали аварії", - йдеться у повідомленні.

Атака на Кримський міст

Вночі 17 липня на Кримському мосту знову прогриміли вибухи. "Глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту зупинено рух – сталася НП в районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю.

В Мережі опублікували перші кадри після вибухів на Кримському мосту.

Путін наказав терміново зібрати нараду через атаку на Кримський міст. Російський диктатор доручив віцепрем'єру Марату Хуснулліну на місці організувати роботу з проведення ремонтно-відновлювальних робіт на Кримському мосту.

Російський диктатор Путін цинічно заявив, що його країна начебто не використовує Кримський міст для перевезення військових і техніки для війни в Україні. Водночас, диктатор заявив, що Міністерство оборони Росії вже готує відповідь, і пригрозив українцям.

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