На крейсері "Москва" загинув син командира дивізії Чорноморського флоту РФ - ЗМІ

Крейсер Москва, Валерій Криворог / twitter com osinttechnical, скріншот

На крейсері "Москва", який українські військові знищили в середині квітня, загинув Валерій Криворог, син командира дивізії Чорноморського флоту контр-адмірала Олега Криворога.

Як повідомляють ЗМІ, після затоплення судна Криворог вважається зниклим безвісти.

Судячи з його сторінки в російській соціальній мережі "ВКонтакте", востаннє в мережі він був 9 квітня, за 5 днів до затоплення "Москви".

"Батько зниклого - контр-адмірал Олег Криворог, командир 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту, до якої входив і крейсер "Москва"", - повідомляє видання "Агентство".

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Крейсер" Москва " затонув - що відомо

Перша інформація про те, що горить крейсер "Москва", з'явилася пізно ввечері 13 квітня. Корабель знаходився більш ніж в 40 кілометрах від острова Зміїний.

Після цього у Збройних силах України зробили заяву про те, що вони вдарили протикорабельною ракетою Нептун по російському військовому кораблю в Чорному морі. Внаслідок цього крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження, виникла пожежа і корабель почав йти на дно. Інші кораблі РФ не змогли допомогти через негоду.

Повідомлялося, що в окуповане місто Севастополь доставили 14 моряків. Доля решти 496 членів екіпажу залишалася невідомою. Пізніше в російському Міноборони заявляли, нібито весь екіпаж був евакуйований.

Поки підбитий крейсер ще зберігав плавучість, його намагалися переправити до Севастополя. Однак пізніше російське міністерство оборони повідомило, що судно затонуло.

Вартість крейсера "Москва" з ремонтом, який закінчився в 2021 році, видання Forbes оцінило у 750 мільйонів доларів. Таким чином цей корабель став найдорожчою втратою для Росії у війні проти України.

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