'Буферна зона на Харківщині' : в ISW розкрили підступний план наступу Путіна

Аналітики Інституту вивчення війни ISW розповіли, що президент Росії Володимир Путін назвав наступальні операції окупаційних військ на півночі Харківської області частиною зусиль Росії створити "буферну зону для захисту російських прикордонних районів від українських ударів".

Путін, на запитання журналіста про цілі російських військ на Харківському напрямку, заявив, що російські війська досягають успіху "за планом" і що у російських військ немає найближчих планів захоплення міста Харкова, передає ISW.

Раніше ISW оцінювало, що російські сили, схоже, віддають перевагу створенню "буферної зони" вздовж міжнародного кордону, а не створенню умов для глибшого проникнення на північ Харківської області.

"ISW продовжує оцінювати, що російські наступальні операції вздовж міжнародного кордону Харкова, ймовірно, мають стратегічну мету притягнути та прикріпити українські сили до цієї осі, щоб забезпечити просування Росії в інших районах сходу України", - йдеться у звіті ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.