'Буферна зона на Харківщині' : в ISW розкрили підступний план наступу Путіна

Путін заявив, що російські наступальні дії на харківському напрямку спрямовані на створення "буферної зони" для захисту кордонів Росії.

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Путін хоче створити буферну зону у Харкові / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скріншот: deepstatе

Аналітики Інституту вивчення війни ISW розповіли, що президент Росії Володимир Путін назвав наступальні операції окупаційних військ на півночі Харківської області частиною зусиль Росії створити "буферну зону для захисту російських прикордонних районів від українських ударів".

Путін, на запитання журналіста про цілі російських військ на Харківському напрямку, заявив, що російські війська досягають успіху "за планом" і що у російських військ немає найближчих планів захоплення міста Харкова, передає ISW.

"Путін заявив, що російські наступальні дії на харківському напрямку спрямовані на створення "буферної зони" для захисту прикордонних районів Росії, зокрема міста Бєлгород, від українських ударів", - зазначають аналітики. відео дня

Раніше ISW оцінювало, що російські сили, схоже, віддають перевагу створенню "буферної зони" вздовж міжнародного кордону, а не створенню умов для глибшого проникнення на північ Харківської області.

"ISW продовжує оцінювати, що російські наступальні операції вздовж міжнародного кордону Харкова, ймовірно, мають стратегічну мету притягнути та прикріпити українські сили до цієї осі, щоб забезпечити просування Росії в інших районах сходу України", - йдеться у звіті ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на Харківщині: що відомо

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін цинічно висловився про наступ у Харкові. Він заявив, що у нього "на сьогоднішній день немає планів щодо взяття Харкова". Крім того, у наступі на півночі Харківської області він звинуватив Україну.

Генштаб ЗСУ розкрив деталі наступу РФ на Харків. У Харківській області тривають оборонні бої проти спроб росіян вести наступ та просунутися вглиб території України. Українські захисники діють на підготовлених оборонних рубежах, бойові підрозділи посилять.

ЗСУ проводять зачистку й не дають ворогу закріпитися у Вовчанську. На Харківському напрямку російські окупанти здійснили 11 атак. Бої точилися зокрема в районах населених пунктах Липці, Стариця, Вовчанськ. На Куп'янському напрямку ворог здійснив 10 атак на позиції ЗСУ.

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