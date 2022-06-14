Окупанти вночі вдарили "Ураганами" по житлових будинках на Дніпропетровщині – деталі

Окупанти вдарили "Ураганами" по житлових будинках на Дніпропетровщині/ На фото: наслідки попередніх обстрілів Криворізького району на Дніпропетровщині; Telegram Резніченко, Facebook Лукашук

Російські окупанти у ніч на вівторок, 14 червня, вдарили "Ураганами" по житлових будинках у двох районах Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

"Дніпропетровщина. 14 червня. 7:45. Ніч видалася неспокійною. Ворог знову обстріляв два райони нашої області – Криворізький та Синельниківський. Ударив з "Ураганів" по Апостолівській і Покровській громадах. Люди, попередньо, не постраждали", – написав Резніченко у Telegram.

Він розповів, що у Покровській громаді пошкоджені будинки.

Зараз на місці події працюють піротехніки, вони обстежують територію.

Як написав у Facebook голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, у Покровській громаді з "Ураганів" було обстріляне село. Крім цього, ввечері напередодні 13 червня, окупанти вдарили по Малій Костромці. Там руйнувань немає, люди неушкоджені. Противник влучив по околицям села.

Лукашук опублікував фото наслідків атаки на Малу Костромку.

"А вже вночі противник поцілив по прикордонним територіям Апостолівської громади. На щастя, обійшлося без втрат і без руйнувань. В інших громадах Дніпропетровщини станом на цю хвилину все спокійно. Окупантів в області немає", – додав Лукашук.

Нагадаємо, вранці у вівторок, 14 червня, в Одесі прогримів вибух. Перед цим у місті та області оголосили повітряну тривогу. Офіційної інформації поки немає.

Раніше повідомлялося, що українські військові зараз перебувають за 18 кілометрів від тимчасово окупованого Херсона. Захисники України влучно б’ють по скупченнях загарбників артилерією на південному напрямку, розповів Арестович.

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