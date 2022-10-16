"Сором": російський футбольний клуб рознесли за публічну підтримку війни

У Росії футбольний клуб влаштував "патріотичну акцію" і нарвався на хвилю ненависті від уболівальників.
У Росії футбольний клуб Хімки з Підмосков'я підтримав війну в Україні. Вони вирішили розмістити на своїй формі георгіївську стрічку і прапор РФ.
Ось тільки вболівальники футбольного клубу не оцінили такий перфоманс і жорстко розкритикували команду і клуб.
Як пишуть в Мережі, після такої "патріотичної акції" у "Хімок" з'явиться ще більше ненависників.
"Хімкам і так всі бажають виліт в Перший дивізіон", "Так, цей суцільний іспанський сором треба прибирати, його і так вистачає", - відзначають користувачі, передає sport.ru.
Крім того, напередодні футбольний клуб "Хімки" вивісив банер з військовим і написом" перемога буде за нами!".
"Ганьба, а потім будуть говорити, що спорт поза політикою"," Так, це суцільний іспанський сором, треба прибирати його і так вистачає", "Навіщо вони пхають георгіївську стрічку куди попало?",- пишуть в Мережі.
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