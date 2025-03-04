'Не буде вибачатись': Зеленський готовий виконати лише одну із вимог Трампа

Президент України Володимир Зеленський висловив готовність підписати із США угоду щодо корисних копалин, однак про вибачення мова не йде, зазначають ЗМІ.

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Зеленський готовий виконати лише одну із вимог Трампа, - BBC / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Про що йдеться у матеріалі BBC:

Зеленський не буде вибачатись перед Трампом

Україна готова підписати угоду із США щодо копалин

Зеленський не планує вибачатися перед Трампом чи висловлювати жаль щодо інциденту в Овальному кабінеті, попри наполегливі вимоги оточення президента США. Водночас він готовий виконати одну з умов, висунутих Трампом. Про це йдеться у матеріалі BBC.

У коментарі для політичної оглядачки BBC Лори Кюнсберг президент України зазначив, що готовий виконати одну з вимог Дональда Трампа – укласти угоду про корисні копалини, яка надасть США доступ до частини природних ресурсів України.

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Лора Кюнсберг зазначаэ, що попри тиск після трьох років війни та вимоги Білого дому, який має вплив на надання або припинення допомоги Україні, Зеленський продемонстрував рішучість. Він наголосив, що наразі недоречно обговорювати відмову від окупованих Росією територій.

"Зеленський не має наміру вибачатися перед Трампом або висловлювати жаль з приводу того, що сталося в Овальному кабінеті, як того неодноразово вимагало оточення президента США. Навіть глава НАТО закликав Зеленського знайти спосіб перезавантажити відносини з американським лідером", - йдеться у матеріалі BBC.

Зеленський наголосив, що його подорож до Білого дому тривала кілька десятків годин, і сам факт візиту свідчив про повагу. Він також підкреслив, що "нікого не ображав", а конфлікт, який виник під час зустрічі в Овальному кабінеті, не приніс користі жодній зі сторін.

Заяви команди Трампа про вибачення Зеленського - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо вважає, що президент України Володимир Зеленський має вибачитися за те, що, на його думку, перетворив зустріч із Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом у Білому домі на власне "фіаско". В інтерв'ю CNN Рубіо також висловив сумнів щодо прагнення Зеленського до миру в Україні.

За даними NBC News, Трамп очікує вибачень від Зеленського після публічної суперечки під час їхньої зустрічі, яка не була запланованою і суперечила очікуванням. Джерела в Білому домі повідомили, що напруження викликало наполягання української сторони на "гарантіях безпеки" в угоді про корисні копалини, що не влаштовувало адміністрацію Трампа.

Як зазначає The Wall Street Journal, конфлікт між президентами США та України може стати вигідним для Володимира Путіна, який може використати цю ситуацію, щоб знову звинуватити Київ у небажанні досягти мирного врегулювання війни.

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