Удари Storm Shadow по РФ: Британія хоче заручитися підтримкою Італії - ​Bloomberg

Прем'єр-міністри Великої Британії та Італії обговорять використання Україною далекобійних ракет Storm Shadow для ударів по Росії, пише Bloomberg.

https://glavred.net/world/udary-storm-shadow-po-rf-britaniya-hochet-zaruchitsya-podderzhkoy-italii-bloomberg-10597346.html Посилання скопійоване

Прем'єри Британії та Італії обговорять дозвіл Україні на удари по території РФ / Колаж: Главред, фото: Міністерство оборони Великої Британії, Офіс президента України, x.com/Keir_Starmer

У понеділок, 16 вересня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні обговорять використання Україною далекобійних ракет Storm Shadow для ударів по об'єктах у Росії. Про це повідомило американське видання Bloomberg із посиланням на джерела.

За інформацією агентства, британський прем'єр вирушає до Риму, щоб заручитися підтримкою Італії в дозволі Києву застосовувати далекобійну неамериканську зброю проти країни-агресора. Однією з ключових тем обговорення стане питання гібридних загроз з боку Росії для Європи, а також відбудова України.

Візит Стармера до Риму відбувається через кілька днів після його зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні. Тоді вони обговорювали можливість використання Україною ракет Storm Shadow з підтримкою навігаційних даних США для ударів по Росії.

відео дня

За даними Bloomberg, британські офіційні особи днями проведуть консультації з французькими та німецькими колегами щодо цього питання.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі підкреслив, що обговорення цієї теми продовжиться на засіданні ООН у вересні за участю союзників та президента України Володимира Зеленського. Ламмі наголосив на важливості єдиної стратегії всіх союзників для перемоги України.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Дозвіл на далекобійні удари по Росії - що відомо

Нагадаємо, президент США Джо Байден не виключає, що Україні дозволять використовувати надану далекобійну зброю для ударів по цілях углиб Росії.

Однак 13 вересня радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що політика США щодо використання американської зброї для ударів по території Росії не зміниться.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія приватно ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях у Росії. Про нього не оголошують офіційно, щоб не було "зайвих провокацій".

Фінляндія та Швеція не обмежують Україну у використанні своєї зброї для ударів по Росії, заявили міністри закордонних справ країн.

Станом на 15 вересня Україна не отримала дозволу від Заходу використовувати далекобійну зброю для ударів по Росії, підтвердив президент Володимир Зеленський. Хоча США розглядають такий варіант, дозволу досі немає. Зеленський заявив, що Україна хотіла б використовувати цю зброю для ударів по військових базах та аеродромах, з яких злітають літаки з керованими авіабомбами (КАБ).

Водночас росыйський диктатор Володимир Путін залякує країни НАТО війною у разі ударів по Росії їхніми ракетами. Однак Європа проігнорувала ці погрози.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред