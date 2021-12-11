"Кінець не за горами": Білл Гейтс уточнив свій прогноз щодо закінчення пандемії коронавірусу

Білл Гейтс уточнив свій прогноз з приводу закінчення пандемії коронавірусу / Reuters

Мільярдер і філантроп, засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс підбив підсумки року, що минає. І водночас дав новий прогноз з приводу закінчення термінів пандемії COVID-19.

У своєму блозі Гейтс висловив думку, що гостра фаза пандемії COVID-19 може закінчитися вже наступного року. Також Гейтс зізнався, що не очікував появи настільки заразного штаму, як Дельта, і не розраховував, що людей доведеться так довго вмовляти робити щеплення і носити маски.

"Коли з'являється новий варіант вірусу, це не може не викликати занепокоєння. Але я все ще сподіваюся, що наступного року, в якийсь момент, COVID-19 стане ендемічним захворюванням у більшості регіонів світу. А поки, під час сьогодення, він приблизно в 10 разів смертоносніший за грип. Вакцини та противірусні ліки можуть скоротити цей показник удвічі і навіть більше", – сказав він.

Гейтс також зазначив, що, хоча штам Омікрон викликає занепокоєння, світова спільнота зараз краще підготовлена до боротьби з вірусом, ніж на попередніх етапах.

"Однак я сподіваюся, що кінець не за горами. Було б нерозумно робити ще один прогноз, Але я думаю, що гостра фаза пандемії закінчиться в 2022 році", - написав він.

Реклама

Нагадаємо, в листопаді американський мільярдер і засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс назвав терміни закінчення пандемії коронавірусу. За його словами, це трапиться, коли смертність від коронавірусу і загальний рівень інфікування досягнуть середніх показників сезонного грипу. Якщо точніше, то планується, що такий результат буде до середини 2022 року.

Вам може бути цікаво: