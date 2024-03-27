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Байден назвав Путіна "м'ясником" і сказав, як захистити Україну

Анна Ярославська
27 березня 2024, 08:53
Сполучені Штати могли б надати захист Україні, якби розглянули можливість підвищення податків для мільярдерів, сказав президент.
Джо Байден, Володимир Путін
Джо Байден назвав Путіна "м'ясником" / Колаж: Главред, фото: whitehouse.gov, скріншот

Президент США Джо Байден назвав російського диктатора Володимира Путіна "м'ясником". Його заява прозвучала в контексті розмови про податки для мільярдерів в Америці.

Глава Білого заявив, що Сполучені Штати могли б надати захист Україні, якби розглянули можливість підвищення податків для мільярдерів.

Виступаючи перед виборцями в штаті Північна Кароліна, Байден заявив про ініціативу збільшення податку на прибуток осіб із великими доходами з 8,2% до 25%, передає офіційний сайт Білого дому.

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За словами президента США, це дасть змогу зібрати до 400 мільярдів доларів за наступні 10 років.

"Уявіть, що ми могли б зробити з цим. Ми могли б істотно скоротити дефіцит федерального бюджету. Ми могли б зробити так багато. Зокрема, нарешті, захистити Україну від м'ясника Путіна", - сказав Байден.

Допомога США Україні

Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню.

12 березня Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 300 млн доларів. Це перший пакет озброєнь від США у 2024 році - востаннє таке оголошення було наприкінці грудня.

19 березня видання The Hill писало про те, що питання надання військової допомоги США Україні буде відкладено щонайменше - до 9 квітня.

24 березня стало відомо, що голова Палати представників Майк Джонсон винесе на голосування законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, після святкування Великодня 31 березня.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики

У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій.

Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін.

Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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новини США Володимир Путін військова допомога Джо Байден війна Росії та України
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