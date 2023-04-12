Найближчим часом контрнаступу не буде: один нюанс заважає військовим атакувати росіян - Арестович

Українські військові продовжують готуватися до такого очікуваного контрнаступу. Однак поки він не може відбутися, це просто неможливо. Про це заявив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович під час бесіди з правозахисником Марком Фейгіним.
Він пояснив, що зараз українська армія не може атакувати російських окупантів лише з однієї причини - заважають погодні умови. Вся річ у тому, що останнім часом погода не була сухою і час від часу Лілі дощі.
"Для того, щоб танки поїхали в бій, грунт повинен бути сухим на 30 сантиметрів мінімум", — сказав Арестович.
Контрнаступ ЗСУ
Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що в України є всі можливості, щоб досягти успіху в контрнаступі. За його словами, союзники навчили велику кількість українських військових і продовжують надавати технічну допомогу Києву.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Головнокомандувач ЗСУ та його штаб ухвалюватимуть рішення про контрнаступ "в останній момент".
"Якщо хтось думає, що у нас лише один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - сказав Данілов.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ Збройних сил України може розпочатися влітку.
Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що після витоку секретної військової інформації з Пентагону в Генштабі можуть робити вигляд, що продовжують підготовку контрнаступу за тим планом, який був оприлюднений, а насправді реалізуватимуть інший план.
Інші новини: