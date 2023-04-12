Найближчим часом контрнаступу не буде: один нюанс заважає військовим атакувати росіян - Арестович

Український контрнаступ, до якого готуються українські військові, не варто очікувати раніше, ніж через 2-3 тижні.

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Контрнаступ ЗСУ не почнеться в найближчі кілька тижнів / колаж фото скріншот з відео, 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Українські військові продовжують готуватися до такого очікуваного контрнаступу. Однак поки він не може відбутися, це просто неможливо. Про це заявив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович під час бесіди з правозахисником Марком Фейгіним.

Він пояснив, що зараз українська армія не може атакувати російських окупантів лише з однієї причини - заважають погодні умови. Вся річ у тому, що останнім часом погода не була сухою і час від часу Лілі дощі.

"Для того, щоб танки поїхали в бій, грунт повинен бути сухим на 30 сантиметрів мінімум", — сказав Арестович.

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Контрнаступ ЗСУ

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що в України є всі можливості, щоб досягти успіху в контрнаступі. За його словами, союзники навчили велику кількість українських військових і продовжують надавати технічну допомогу Києву.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Головнокомандувач ЗСУ та його штаб ухвалюватимуть рішення про контрнаступ "в останній момент".

"Якщо хтось думає, що у нас лише один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - сказав Данілов.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ Збройних сил України може розпочатися влітку.

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що після витоку секретної військової інформації з Пентагону в Генштабі можуть робити вигляд, що продовжують підготовку контрнаступу за тим планом, який був оприлюднений, а насправді реалізуватимуть інший план.

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