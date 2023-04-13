Єврокомісія не передасть Україні заморожені резерви РФ - Die Welt

Юридично Захід не може віддати Україні російські гроші, але може застосувати "надзвичайні заходи" та передати трохи інші гроші.

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Єврокомісія не може передати Україні заморожені активи РФ / Колаж фото Офіс президента, УНІАН

Захід не може просто передати Україні заморожені резерви Центробанку РФ. Гроші доведеться повернути країні-агресорці після завершення війни, яку Путін розв'язав проти України. Про це повідомляє Die Welt з посиланням на документ.

Передати заморожені гроші просто неможливо з юридичної точки зору, кажуть у Єврокомісії.

"Політична воля є, але правові бар'єри високі. Єврокомісія приходить до протверезного висновку, що заморожені резерви не можна чіпати, оскільки одного дня, коли війна закінчиться, їх доведеться повернути Росії", — йдеться у повідомленні.

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Однак в ЄС розглядають можливість передати Україні російські гроші іншими способами. Захід може застосувати "надзвичайні заходи" і інвестувати заморожені резерви в європейські державні облігації під 2,6% доходу. Отриманий прибуток може бути переданий Україні.

Санкції проти РФ

Раніше Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

Також раніше Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, в тому числі і тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.

12 квітня США запровадили проти РФ черговий пакет санкцій проти десятків фізичних та юридичних осіб. До списку потрапив віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін. В санкційний список також потрапили компанія "МегаФон", "Юнармія" та АТ "Русатом Оверсіз". Крім цього під американські обмеження потрапили 19 торгових суден, пов'язаних з РФ.

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