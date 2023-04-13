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Єврокомісія не передасть Україні заморожені резерви РФ - Die Welt

Ангеліна Підвисоцька
13 квітня 2023, 16:08 оновлено 13 квітня, 16:27
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Юридично Захід не може віддати Україні російські гроші, але може застосувати "надзвичайні заходи" та передати трохи інші гроші.
Урсула фон дер Ляйен, деньги
Єврокомісія не може передати Україні заморожені активи РФ / Колаж фото Офіс президента, УНІАН

Захід не може просто передати Україні заморожені резерви Центробанку РФ. Гроші доведеться повернути країні-агресорці після завершення війни, яку Путін розв'язав проти України. Про це повідомляє Die Welt з посиланням на документ.

Передати заморожені гроші просто неможливо з юридичної точки зору, кажуть у Єврокомісії.

"Політична воля є, але правові бар'єри високі. Єврокомісія приходить до протверезного висновку, що заморожені резерви не можна чіпати, оскільки одного дня, коли війна закінчиться, їх доведеться повернути Росії", — йдеться у повідомленні.

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Однак в ЄС розглядають можливість передати Україні російські гроші іншими способами. Захід може застосувати "надзвичайні заходи" і інвестувати заморожені резерви в європейські державні облігації під 2,6% доходу. Отриманий прибуток може бути переданий Україні.

Санкції проти РФ

Раніше Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

Також раніше Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, в тому числі і тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.

12 квітня США запровадили проти РФ черговий пакет санкцій проти десятків фізичних та юридичних осіб. До списку потрапив віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін. В санкційний список також потрапили компанія "МегаФон", "Юнармія" та АТ "Русатом Оверсіз". Крім цього під американські обмеження потрапили 19 торгових суден, пов'язаних з РФ.

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