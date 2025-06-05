"Важелі тиску на Путіна": Трамп натякнув на потужний удар по РФ

Американський лідер опублікував свій пост практично відразу після бесіди з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Дональд Трамп не виключає санкційного удару по РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН, сайт Кремля

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Трамп опублікував пост із посиланням на матеріал щодо нових санкцій проти РФ

Посилання на ЗМІ було опубліковано відразу після розмови з Путіним

Президент США Дональд Трамп опублікував пост, у якому є посилання на матеріал щодо ймовірності запровадження потужних санкцій проти країни-агресора РФ.

У своїй соціальній мережі Truth Social він поділився посиланням на статтю з The Washington Post під заголовком "Конгрес може надати Трампу важелі тиску на Путіна".

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Зазначимо, що американський лідер опублікував свій пост практично відразу після бесіди з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про що йдеться у статті The Washington Post

У статті розглядається законопроєкт, що передбачає введення санкцій проти країн, які співпрацюють із Росією в торговельній сфері. Зазначається, що навіть якщо Сенат затвердить документ, це не зобов'яже Трампа підписувати його, але забезпечить йому певний тиск на Кремль.

Як пише видання, санкції почнуть діяти лише в разі, якщо президент офіційно заявить, що Путін відмовляється вести переговори щодо мирного врегулювання війни з Україною.

/ Главред

Такий сценарій, на думку журналістів, значно посилив би вплив Трампа у відносинах із Москвою і дав би йому можливість у будь-який момент ввести серйозні санкції проти РФ.

Що передувало

Раніше Трамп уже звертався до конгресменів із проханням призупинити розгляд санкційного пакету, який містить 500-відсоткові мита на імпорт нафти та інших ресурсів із Росії та країн, що продовжують із нею торгівлю.

Раніше повідомлялося про те, що Трамп зателефонував Путіну, за його словами, у Кремлі пообіцяли відповідь за "напад на аеродроми". Телефонна розмова двох президентів тривала приблизно годину і 15 хвилин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що контакти Європи і США щодо санкцій проти РФ повністю провалилися. Переговори зі США про спільну боротьбу з ухиленням Москви від санкцій провалилися.

Як писав Главред, Трамп не виключає можливість введення нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

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Що таке The Washington Post? The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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