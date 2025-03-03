'Завтра буде великий вечір': Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні

Коротко:
- Трамп заявив, що 4 березня "буде великий вечір"
- За його словами, він "розкаже все, як є"
- Також Трамп назвав себе "єдиним президентом", що не віддав жодної української землі Росії
Президент США Дональд Трамп анонсував, що у вівторок, 4 березня, "буде великий вечір", у який він зробить якусь велику заяву.
За словами Трампа, він "розкаже все, як є". Про це він написав у власній соцмережі Truth Social.
"Завтрашня ніч буде великою. Я розкажу все як є!", – зробив анонс Трамп.
У той же час він назвав себе "єдиним президентом", який не віддав жодної української землі путінській Росії.
"Єдиний президент, який не віддав жодної землі України путінській Росії – це президент Дональд Трамп. Пам'ятайте, коли слабкі та неефективні демократи критикують, а фейкові новини з радістю викладають усе, що вони кажуть", – написав він.
Заяви Трампа щодо війни в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, Трамп терміново скликає чиновників США для розмови про Україну – стало відомо, що він хоче зробити. Під час зустрічі, ймовірно, йтиметься і про припинення військової допомоги Україні.
Також раніше Трамп заявив, що США повинні менше хвилюватися через Путіна. За словами Трампа, у нього є більш нагальні проблеми, ніж "хвилюватися через Путіна".
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом, але є умова. Президент України переконаний, що конфлікт із Трампом скоро припиниться.
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