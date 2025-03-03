'Завтра буде великий вечір': Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні

Також Трамп назвав себе "єдиним президентом", який не віддав жодної української землі путінській Росії.

https://glavred.net/ukraine/zavtra-budet-bolshoy-vecher-tramp-sdelal-gromkoe-zayavlenie-o-voyne-v-ukraine-10644203.html Посилання скопійоване

Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні/ коллаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, ua.depositphotos.com

Коротко:

Трамп заявив, що 4 березня "буде великий вечір"

За його словами, він "розкаже все, як є"

Також Трамп назвав себе "єдиним президентом", що не віддав жодної української землі Росії

Президент США Дональд Трамп анонсував, що у вівторок, 4 березня, "буде великий вечір", у який він зробить якусь велику заяву.

За словами Трампа, він "розкаже все, як є". Про це він написав у власній соцмережі Truth Social.

відео дня

"Завтрашня ніч буде великою. Я розкажу все як є!", – зробив анонс Трамп.

У той же час він назвав себе "єдиним президентом", який не віддав жодної української землі путінській Росії.

"Єдиний президент, який не віддав жодної землі України путінській Росії – це президент Дональд Трамп. Пам'ятайте, коли слабкі та неефективні демократи критикують, а фейкові новини з радістю викладають усе, що вони кажуть", – написав він.

Заяви Трампа щодо війни в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп терміново скликає чиновників США для розмови про Україну – стало відомо, що він хоче зробити. Під час зустрічі, ймовірно, йтиметься і про припинення військової допомоги Україні.

Також раніше Трамп заявив, що США повинні менше хвилюватися через Путіна. За словами Трампа, у нього є більш нагальні проблеми, ніж "хвилюватися через Путіна".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом, але є умова. Президент України переконаний, що конфлікт із Трампом скоро припиниться.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред