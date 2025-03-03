'Найгірша заява': Трамп різко розкритикував слова Зеленського щодо війни

Трамп розкритикував заяву Зеленського про підписання мирної угоди між Україною та Росією та звинуватив його в небажанні закінчення війни в Україні.

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Трамп різко розкритикував слова Зеленського щодо війни / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Главред

Коротко:

Зеленський заявив, що до угоди з РФ ще "дуже, дуже далеко"

Трамп назвав цю заяву "найгіршою"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про завершення війни в Україні наразі залишається віддаленою перспективою. За його словами, поки що зроблено лише початкові кроки, а реальні переговори щодо умов припинення війни не розпочалися. Дональд Трамп у своєму дописі в Truth Social різко розкритикував ці слова.

Президент США опублікував допис у своїй соцмережі Truth Social, реагуючи на матеріал Associated Press.

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Агентство процитувало слова Зеленського, який зазначив, що угода про завершення війни між Україною та Росією "ще дуже, дуже далека". Також український лідер запевнив, що міцні відносини між Києвом і Вашингтоном збережуться, попри напружену розмову в Овальному кабінеті 28 лютого.

"Це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський, і Америка не буде довго з цим миритися! Це те, про що я говорив, цей хлопець не хоче миру, поки його підтримує Америка, і Європа на зустрічі із Зеленським прямо заявила, що вони не можуть виконати свою роботу без США - можливо, це не найкраща заява, яку можна було зробити з точки зору демонстрації сили проти Росії. Про що вони думають?", - написав Трамп.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, західні ЗМІ повідомляють, що адміністрація Дональда Трампа може заблокувати військову допомогу Україні, а сам президент США скликає термінову зустріч для обговорення можливих заходів щодо підтримки Києва. За даними Defense Express, у разі такого рішення Україна може втратити зброю на мільярди доларів.

Лідер німецької партії ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що словесна перепалка між Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Венсом і Володимиром Зеленським є навмисною ескалацією з боку Вашингтона та тривожним сигналом для Європи. Він наголосив на необхідності збереження американської присутності на континенті.

Тим часом радник з нацбезпеки США Майк Волц зазначив в інтерв’ю CNN, що адміністрація Трампа працює над припиненням війни в Україні. За його словами, можливі домовленості передбачають гарантії безпеки з боку європейських країн, а також територіальні поступки з боку України.

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