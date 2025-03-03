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"Найгірша заява": Трамп різко розкритикував слова Зеленського щодо війни

Юрій Берендій
3 березня 2025, 18:55
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Трамп розкритикував заяву Зеленського про підписання мирної угоди між Україною та Росією та звинуватив його в небажанні закінчення війни в Україні.
'Найгірша заява': Трамп різко розкритикував слова Зеленського щодо війни
Трамп різко розкритикував слова Зеленського щодо війни / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Главред

Коротко:

  • Зеленський заявив, що до угоди з РФ ще "дуже, дуже далеко"
  • Трамп назвав цю заяву "найгіршою"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про завершення війни в Україні наразі залишається віддаленою перспективою. За його словами, поки що зроблено лише початкові кроки, а реальні переговори щодо умов припинення війни не розпочалися. Дональд Трамп у своєму дописі в Truth Social різко розкритикував ці слова.

Президент США опублікував допис у своїй соцмережі Truth Social, реагуючи на матеріал Associated Press.

відео дня

Агентство процитувало слова Зеленського, який зазначив, що угода про завершення війни між Україною та Росією "ще дуже, дуже далека". Також український лідер запевнив, що міцні відносини між Києвом і Вашингтоном збережуться, попри напружену розмову в Овальному кабінеті 28 лютого.

"Це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський, і Америка не буде довго з цим миритися! Це те, про що я говорив, цей хлопець не хоче миру, поки його підтримує Америка, і Європа на зустрічі із Зеленським прямо заявила, що вони не можуть виконати свою роботу без США - можливо, це не найкраща заява, яку можна було зробити з точки зору демонстрації сили проти Росії. Про що вони думають?", - написав Трамп.

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Політика Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, західні ЗМІ повідомляють, що адміністрація Дональда Трампа може заблокувати військову допомогу Україні, а сам президент США скликає термінову зустріч для обговорення можливих заходів щодо підтримки Києва. За даними Defense Express, у разі такого рішення Україна може втратити зброю на мільярди доларів.

Лідер німецької партії ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що словесна перепалка між Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Венсом і Володимиром Зеленським є навмисною ескалацією з боку Вашингтона та тривожним сигналом для Європи. Він наголосив на необхідності збереження американської присутності на континенті.

Тим часом радник з нацбезпеки США Майк Волц зазначив в інтерв’ю CNN, що адміністрація Трампа працює над припиненням війни в Україні. За його словами, можливі домовленості передбачають гарантії безпеки з боку європейських країн, а також територіальні поступки з боку України.

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