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"Ворог зупинений і знищується": у ВСУ розповіли про пастку для РФ на Харківщині

Олексій Тесля
14 травня 2024, 11:29
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Бійці ЗСУ діють досить ефективно проти окупантів у Харківській області, розповів Олесь Маляревич.
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ЗСУ стримують атаки РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/72.brigade.best

Якщо російські окупанти продовжать наступ на Харківщині, вони знову зможуть бити артилерією по Харкову.

"Найгіршим сценарієм було б падіння Харкова. Це поки що малоймовірно, але, щоб врятувати місто, Україні доводиться відводити війська з Донбасу, щоб росіянам було легше просуватися в цьому регіоні", - йдеться в матеріалі Washington Post.

Однією зі складових успіху окупантів є застосування важких плануючих бомб, які розбивають українські оборонні лінії, наголошується в статті. Нездатність України забезпечити адекватну протиповітряну оборону через затримку західної допомоги дала змогу Росії вперше змогла значною мірою використовувати повітряну силу.

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"Уряд України, на жаль, також ненавмисно сприяв просуванню Росії, повільно розширюючи свої збройні сили і будуючи укріплення. У той час як Росія значно збільшила кількість своїх військ в Україні та навколо неї - майже до 500 тисяч - Україна все ще має лише близько 200 тисяч військових на фронті. Багато підрозділів, які воюють безперервно понад два роки, були сильно виснажені", - зазначає видання.

Журналісти зазначають, що Україна останнім часом неприпустимо повільно зміцнювала свої кордони і лінію фронту. Відсутність надійних українських укріплень тепер робить можливим просування Росії.

Однак хороша новина полягає в тому, що в України ще є час, щоб оговтатися від цих невдач. Будівництво нових укріплень і мобілізація більшої кількості українських солдатів у поєднанні з масовим надходженням американської зброї та боєприпасів повинно зупинити наступ Росії і стабілізувати бойові лінії.

"Було б дуже корисно, якби президент Байден зняв обмеження на використання американської зброї для ударів по військових цілях усередині Росії. Але ситуація набагато жахливіша, ніж має бути, частково через передбачувані помилки з боку Києва і Вашингтона", - підсумовує видання.

Що кажуть у ЗСУ про бої на Харківщині

Українські захисники з 92-ї бригади ЗСУ діють досить ефективно проти окупантів у Харківській області, розповів заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБР Олесь Маляревич в ефірі "Київ24".

"Ворог зараз зупинений, фронт стабілізований, йде знищення. Завдання з оборони Харківщини виконується. Дійсно, схоже, що вони хочуть розтягнути фронт, і вони це намагалися робити. Зараз вони зупинені на тих позиціях, куди зайшли і знищуються. Вони перебувають трохи в пастці. Уперед рухатися вони не можуть, а позаду багато їхніх шляхів заміновано, зокрема завдяки БПЛА", - резюмував боєць ЗСУ.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше у Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що ескалація на фронті на Харківщині - це спроба Росії захопити ще хоча б маленьку частину територій для поліпшення своїх позицій перед тим, як Україна позбудеться дефіцитів у зброї та техніці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Харківщині у РФ частковий успіх. Від початку доби втрати окупантів на Харківському напрямку становлять 97 осіб, розповіли в Генштабі.

Росія почала нову хвилю наступу на Харківщині, сказав президент Володимир Зеленський. Сили оборони відбивають атаки. Тривають важкі бої.

Загроза нового наступу на Харків

Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків уже в середині травня. Про це повідомляє The Economist.

Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак.

Відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

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