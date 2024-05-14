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У британській розвідці назвали причину і мету наступу РФ на Харківщині

Олексій Тесля
14 травня 2024, 13:29
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Прикордонний Вовчанськ є зараз безпосередньою метою окупантів, вважають у британській розвідці.
ЗСУ, вовчанськ
ЗСУ відбивають атаки РФ на Харківщині / Колаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces, Deepstatemap.live

Розпочавши наступ на Харківщині, Росія намагається відволікти українські сили від інших ділянок лінії фронту, розповіли в британській розвідці.

Водночас прикордонний Вовчанськ є наразі безпосередньою ціллю окупантів, вважають у британській розвідці, зазначено у зведенні, опублікованому в соцмережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

"Нещодавно сформоване Північне угруповання військ Росії вторглося в Харківську область України і взяло під контроль кілька населених пунктів. Прикордонне місто Вовчанськ майже напевно є безпосередньою ціллю Росії і наразі оскаржується між російськими та українськими військами", - уточнюють військові аналітики.

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Крім цього, у британській розвідці вважають, що своїм новим наступом РФ також намагається створити загрозу для Харкова. Однак "малоймовірно, що Росія накопичила достатню бойову міць, щоб узяти місто, не залучаючи додаткові сили в цей район".

Скріншот
/ @DefenceHQ

Наступ РФ на Харківщині - останні новини за темою

Раніше у Зеленського назвали головну мету російського наступу на Харківщині. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що ескалація на фронті на Харківщині - це спроба Росії захопити ще хоча б маленьку частину територій для поліпшення своїх позицій перед тим, як Україна позбудеться дефіцитів у зброї та техніці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Харківщині у РФ частковий успіх. Від початку доби втрати окупантів на Харківському напрямку становлять 97 осіб, розповіли в Генштабі.

Росія почала нову хвилю наступу на Харківщині, сказав президент Володимир Зеленський. Сили оборони відбивають атаки. Тривають важкі бої.

Загроза нового наступу на Харків

Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків уже в середині травня. Про це повідомляє The Economist.

Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак.

Відомий український військовий Станіслав "Осман" Бунятов також заявив, що російські окупанти найближчим часом можуть піти в наступ на Харків. Це підтверджують російські окупанти, які потрапляють в український полон.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі. Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що росіяни не стануть атакувати Харків у лоб, тому що розуміють, що для захоплення такого великого міста потрібно від 300 тис. до 500 тис. особового складу.

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Харківська область війна Росії та України британська розвідка
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