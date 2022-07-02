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Трагедія у Кременчуці: ідентифіковано всі тіла загиблих у "Амсторі"

2 липня 2022, 23:23

Сам ТЦ зараз охороняється патрулями - доступ сторонніх осіб заборонений, а в понеділок власники встановлять паркан.

Кременчук, ракетний удар
Ідентифіковано тіла всіх загиблих у Кременчуці / УНІАН, ДержНС

У Кременчуці рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого торгового центру "Амстор", до якого влучила російська ракета. Ідентифіковані всі тіла загиблих, заявив мер Віталій Малецький.

Тривають слідчі дії та експертизи останків, які знайшли сьогодні. Сам ТЦ зараз охороняється патрулями - доступ сторонніх осіб заборонений, в понеділок власники встановлять паркан.

Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці

Нагадаємо, в 27 червня, Росія вдарили ракетами про місто Кременчук на Полтавщині. Одна з ракет несла в собі 900 кілограмів вибухівки і потрапила в місцевий торговий центр, коли там знаходилося багато людей.

Багато людей досі вважаються зниклими безвісти.

Як стало відомо, Росія завдала удару крилатими ракетами повітряного базування х-22 з літаків. Ракетний удар було завдано з території Курської області РФ.

Пізніше мер Кременчука заявив, що знищений ракетою ТЦ не закривався під час повітряних тривог. Адміністрація "Амстора" з 23 червня дозволила торговому центру не зупиняти роботу, коли лунала сирена.

Всього в Кременчук потрапило дві ракети. Друга потрапила в місцеве підприємство і вибила вікна в приміщенні Молодіжного футбольного клубу. В результаті постраждали дві людини.

При цьому глава Міноборони РФ заявив, що в Кременчуці військові РФ нібито розбомбили не Торговий центр, в якому знаходилися сотні мирних жителів, а "ангари із Західною зброєю". Пожежу в ТЦ вони пояснили "детонацією боєприпасів". А сам Путін заявив, що "немає ніякого теракту", і що росіяни нібито намагалися знищити західну зброю.

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