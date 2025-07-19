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Україна запропонувала РФ зустріч: Зеленський закликає Путіна "перестати ховатися"

Руслана Заклінська
19 липня 2025, 20:20оновлено 19 липня, 21:06
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Зеленський вимагає від РФ припинення вогню та повернення українських дітей.
Україна запропонувала РФ зустріч: Зеленський закликає Путіна 'перестати ховатися'
Зеленський анонсував новий обмін полоненими та кличе Путіна на переговори / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Головне із звернення Зеленського:

  • Умєров запропонував Росії зустріч напного тижня
  • Потрібна зустріч на рівні лідерів
  • Україна працює з РФ над новим обміном полоненими

Україна працює з РФ над ще одним обміном полоненими за домовленостями, досягнутими в Стамбулі. Кремлю запропонували провести зустріч наступного тижня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Триває розмова з російською стороною щодо обмінів - продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює ще над одним обміном", - сказав глава держави.

відео дня

Зеленський наголосив, що Україна домагається не лише обміну полоненими, а й повернення незаконно вивезених дітей.

Зустріч України з РФ

За його словами, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустам Умєров доповів президенту, що запропонував російській стороні провести наступну переговорну зустріч уже наступного тижня. Зеленський наголосив, що динаміку переговорів потрібно значно посилити.

"Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень. Обмін полонених. Повернення дітей. Припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир - дійсно тривалий. Україна готова до такої зустрічі", - наголосив він.

Санкції проти РФ

Окрім цього, глава держави провів нараду з міністром закордонних справ щодо санкцій. Обговорювалося питання синхронізації санкційного тиску з європейськими країнами, зокрема й тими, які не входять до ЄС. Зеленський доручив прискорити цей процес, а також реалізовувати домовленості з адміністрацією США.

"Є домовленості з президентом Трампом, які ми маємо реалізувати - реалізувати так швидко, як тільки це можливо. Україна налаштована на максимальну продуктивність. Це стосується наших домовленостей щодо протиповітряної оборони, щодо нової угоди з Америкою по зброї", - наголосив президент України.

Водночас Київ запропонував Вашингтону імпортувати українські технології, зокрема дрони, які довели свою ефективність у війні. За його словами, наступного тижня очікується підписання нових контрактів.

Новини України - головне

Нагадаємо, Зеленський і Трамп досягли політичної домовленості щодо інвестицій у виробництво українських дронів, які розроблятимуть спільно з участю нового міністра оборони Дениса Шмигаля.

Також президент України затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони України відповідно до змін в уряді. До РНБО увійшли керівники силових відомств, міністри, прем'єр та глава парламенту.

Як повідомляв Главред, Зеленський заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, зокрема на Донеччині. Він подякував військовим за витримку й анонсував посилення ударів по цілях у глибині Росії.

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Про персону: Рустем Умєров

Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".

У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

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