ЗСУ відновили позиції на Запоріжжі і проводять контрнаступальні дії - Волошин

Українські військові успішно діють на Запорізькому напрямку.

https://glavred.net/front/vsu-vosstanovili-pozicii-na-zaporozhe-i-provodyat-kontrataki-voloshin-raskryl-detali-10682903.html Посилання скопійоване

Українські військові відновили стратегічні позиції під Оріховим / Колаж: Главред, фото: скріншот карти deepstatemap.live, 21 окрема механізована бригада

Ключові тези Волошина:

Сили оборони відновили низку позицій біля Оріхова

Українські військові заманюють ворога у пастки і завдають контратаки

Росія перекинула на південь новий мотострілецький полк, сформований у Чечні

Українські військові змогли відновити низку стратегічних позицій у районі міста Оріхів Запорізької області. Сили оборони досягли успіху завдяки маневреній обороні та контратакам. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

За його словами, українські підрозділи вміло заманюють російських окупантів у пастки, після чого завдають контрударів. Завдяки такій тактиці вдалося повернути частину раніше втрачених позицій.

відео дня

"Не хочу відкривати багато інформації - але те, що у нас є: ми відновили певні позиції на деяких напрямках. Зокрема, неподалік Оріхова, де діють, доволі успішно, наші підрозділи. Ми відновили деякі позиції, їх небагато, але ми не лише намагаємось стійко утримувати територію, але й проводити контратаки, невеликі контрнаступальні дії - і успіхи є", - розповів Волошин.

Новий полк РФ

Крім цього, Росія перекинула на південь новий мотострілецький полк, сформований у Чечні, щоб компенсувати значні втрати на фронті. За словами речника, цей полк створено за наказом Путіна в рамках останньої хвилі мобілізації, під час якої кожен військовий округ має сформувати додаткові підрозділи.

"Південний воєнний округ, який діє на півдні України, теж створив абсолютно новий мотострілецький полк. Його формували в місті Ханкала республіки Чечня... Для чого тут цей полк - це просто посилення тих підрозділів, які понесли великі втрати. А у них втрати чималі, вони доволі сильно стерлися. Також цей полк має допомогти на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках", - пояснив Волошин.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, Росія поширює інформацію про штурм Покровська на Донеччині, але речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував це. За його словами, ситуація на напрямку залишається стабільною вже тиждень, а заяви окупантів - фейки.

Як повідмоляв Главред, диверсійна група Легіону "Свобода Росії" 17 липня проникла на понад 30 км вглиб окупованої Запорізької області до Великої Білозерки. Під час операції знищено трьох окупантів, втрат серед легіонерів немає.

Крім цього, окупанти провалили першу хвилю літнього наступу. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що українські війська ефективно завдали ударів по позиціях ворога в Запорізькій області, зірвали наступ й готуються відбити другу хвилю атаки.

Читайте також:

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред