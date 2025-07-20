Дрон ударив прямо по будинку: росіяни атакували Запоріжжя, є постраждалі

Коротко:
- Вночі росіяни атакували Запоріжжя
- Пошкоджено будинки та виникли пожежі
- Наразі відомо про трьох постраждалих
В ніч на 20 липня Запоріжжя та Запорізький район атакувала країна-агресорка Росія. Зафіксовано два удари з РСЗВ та щонайменше 14 ударних безпілотників. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, внаслідок атаки понівечені кілька приватних будинків, пошкоджені вікна та фасад у багатоповерхівці. Виникли пожежі.
"За уточненими даними поранена 69-річна жінка. Їй надається вся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.
Він додав, що також дві жінки постраждали внаслідок ворожої атаки на Василівський район.
"64-річна та 73-річна жінки отримали поранення, коли ворожий дрон ударив по їхньому будинку у Приморському. У будинку вибиті вікна та пошкоджений фасад. Жінкам надана вся необхідна медична допомога", - наголосив Федоров.
Керівник Запорізької ОВА також опублікував кадри, на яких зафіксовано наслідки нічної ворожої атаки на Запоріжжя.повідомили, що влучання прийшлися по об’єктах цивільної інфраструктури.
"Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, транспортні засоби громадян. У Приморському отримали поранення дві жінки, 64 та 73 років. Їх госпіталізували. У будинку пенсіонерок пошкоджено фасад та вибиті вікна", - йдеться у повідомленні.
Удари РФ по Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, російські окупанти у ніч на суботу, 19 липня, вдарили ракетами і дронами по місту Павлоград у Дніпропетровській області. Це була наймасованіша атака на місто.
У ніч на 16 липня країна-агресор РФ вдарила по Кривому Рогу балістичною ракетою та 28 Шахедами одночасно. Зруйновано промислове підприємство.
У ніч проти 15 липня Харків опинився під масованою атакою ворожих дронів-камікадзе. Під удар потрапило цивільне підприємство, внаслідок чого виникла пожежа.
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Про персону: Іван Федоров
Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року
З 2020 - Мелітопольський міський голова.
У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.
У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.
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