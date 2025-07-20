Дрон ударив прямо по будинку: росіяни атакували Запоріжжя, є постраждалі

Внаслідок атаки РФ понівечені кілька приватних будинків.

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РФ атакувала Запоріжжя / колаж: Главред, фото: Іван Федоров

Коротко:

Вночі росіяни атакували Запоріжжя

Пошкоджено будинки та виникли пожежі

Наразі відомо про трьох постраждалих

В ніч на 20 липня Запоріжжя та Запорізький район атакувала країна-агресорка Росія. Зафіксовано два удари з РСЗВ та щонайменше 14 ударних безпілотників. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, внаслідок атаки понівечені кілька приватних будинків, пошкоджені вікна та фасад у багатоповерхівці. Виникли пожежі.

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"За уточненими даними поранена 69-річна жінка. Їй надається вся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що також дві жінки постраждали внаслідок ворожої атаки на Василівський район.

"64-річна та 73-річна жінки отримали поранення, коли ворожий дрон ударив по їхньому будинку у Приморському. У будинку вибиті вікна та пошкоджений фасад. Жінкам надана вся необхідна медична допомога", - наголосив Федоров.

Керівник Запорізької ОВА також опублікував кадри, на яких зафіксовано наслідки нічної ворожої атаки на Запоріжжя.

Водночас, в Нацполіції повідомили , що влучання прийшлися по об’єктах цивільної інфраструктури.

"Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, транспортні засоби громадян. У Приморському отримали поранення дві жінки, 64 та 73 років. Їх госпіталізували. У будинку пенсіонерок пошкоджено фасад та вибиті вікна", - йдеться у повідомленні.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, російські окупанти у ніч на суботу, 19 липня, вдарили ракетами і дронами по місту Павлоград у Дніпропетровській області. Це була наймасованіша атака на місто.

У ніч на 16 липня країна-агресор РФ вдарила по Кривому Рогу балістичною ракетою та 28 Шахедами одночасно. Зруйновано промислове підприємство.

У ніч проти 15 липня Харків опинився під масованою атакою ворожих дронів-камікадзе. Під удар потрапило цивільне підприємство, внаслідок чого виникла пожежа.

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Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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